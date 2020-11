Deputatul PSD Valentin Popa, achitat de Curtea Suprema pentru santaj

De altfel Curtea Suprema l-a achitat pe 15 mai 2019 intr-o decizie in prima instanta . Valentin Popa a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de santaj si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenit, ar completul de cinci al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a respins luni apelul facut de procurori, mentinand sentinta data de completul de trei judecatori.Potrivit DNA, in cursul anului 2017, in contextul in care primarul unui municipiu din judetul Brasov a anuntat posibilitatea revocarii din functie a unei persoane din conducerea unui spital aflat in subordinea primariei (ca urmare a unor nereguli constatate de Curtea de Conturi si ca urmare a refuzului acelei persoane de a-si indeplini sarcinile dispuse de managerul spitalului), Mihai Valentin Popa, care este presedinte al Organizatiei Fagaras a PSD si secretar executiv al Organizatiei PSD Brasov, a luat hotararea de a-si folosi influenta si autoritatea data de functiile politice detinute, pentru mentinerea in functie a persoanei vizate de revocare (persoana care era o protejata a sa).Mai exact acesta i-a cerut imperativ primarului, in mai multe imprejurari, in mod direct, dar si prin intermediari, sa o mentina in functie pe protejata sa, pe motiv ca decizia de neprelungire a mandatului acesteia in functia de conducere pe care o detinea la spital i-ar afecta imaginea sa de lider influent care isi protejeaza oamenii apropiati si controleaza deciziile autoritatilor in raza sa. Intrucat primarul nu s-a conformat ordinului primit, Mihai Valentin Popa a folosit telefonul unei alte persoane (coleg de partid) si l-a amenintat pe managerul spitalului, cerandu-i imperativ sa revina asupra deciziei de a o inlocui pe protejata sa din functia pe care o detine la spitalul respectiv.De asemenea, deputatul l-a amenintat pe managerul spitalului ca, in caz contrar, il va demite, iar toate proiectele acestuia vor fi blocate in consiliul local pe care, in calitate de lider al organizatiei locale de partid, il controleaza. DNA mai spune ca, in luna septembrie 2017, la cererea primarului unei comune, coleg de partid cu Mihai Valentin Popa, acesta din urma si-a folosit influenta si autoritatea asupra unei persoane din conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, astfel incat reprezentantii scolii din acea comuna sa fie scutiti de sanctiuni, desi nu luasera masurile impuse de inspectorii DSP.Un control efectuat anterior la acea scoala constatase nereguli grave, respectiv lipsa autorizatiei de securitate la incendiu , spatiu necorespunzator pentru programul "laptele si cornul", spatiu necorespunzator de desfasurare a cursurilor pentru grupa mica de gradinita, iar pentru remedierea neregulilor constatate se stabilisera termene stricte de care depindea inclusiv obtinerea unei noi autorizatii sanitare.Citeste si: