Descinderile "de imagine" finalizate cu cercetari in libertate. "O dovada de imixtiune a politicului in activitatea de urmarire penala"

Cosmin Andreica, Sindicatul Europol: "Cand judecatorii nu accepta propunerile procurorilor vorbim de un probatoriu care nu poate justifica o astfel de masura"

Cristian Hrituc: Poate fi privit ca un esec al justitiei, insatrebuie sa avem rabdare pana la rezultatul final

Criminalistul Liviu Chesnoiu: "Fara dovezi concrete, judecatorii nu dau arestare"

Un exemplu recent este cel din 30 iunie, cand seful Politiei de Frontiera Mehedinti a fost saltat de DIICOT si DGA , impreuna cu alte zeci de persoane. Peste 150 de perchezitii au fost facute atunci in in judete din sudul si vestul tarii, intr-un dosar de trafic de tigari la grahita cu Serbia. Zeci de suspecti au fost dusi la audieri, intre care unii chiar la Bucuresti. Insa rezultatul a fost, pentru multi, inclusiv pentru seful politiei de Frontiera de la Severin, control judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a facut contestatie la decizia judecatorilor, pentru unele dintre aceste cazuri.Acesta este insa numai unul dintre recentele exemple de descinderi cu forte impresionante in urma carora nu se dau masuri de arestare.Referitor la astfel de situatii, Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului politiie Europol, spune ca este posibil ca probatoriul sa fie insuficient pentru ca judecatorii sa acorde arest preventiv."In mod normal, organele de urmarire penala lucreaza indeaproape cu procurorul si dispun masura arestului preventiv care, ulterior este confirmat sau infirmat de judecatori.Este clar ca in toate situatiile in care propunerile nu sunt acceptate sau sunt inlocuite, vorbim despre un probatoriu insuficient sau care sub nicio forma nu poate justifica nevoia unei masuri preventive", a explicat Cosmin Andreica pentru Ziare.com.Despre perchezitiile cu sute de politisti la membrii gruparilor infractionale, urmate de ridicari si duceri la audieri a zeci de persoane, ca, mai apoi cei mai multi sa fie eliberati sau pusi sub control judiciar, liderul sindical crede ca este "un exercitiu de imagine".Si un exemplu ar fi "Ziua Z" a fostului ministru Marcel Vela , aleasa pe 11 noiembrie 2020, cand a fost facut un numar record de actiuni ale politiei. "Aceea a fost o dovada de imixtiune a politicului in activitatea de urmarire penala. Parca eram pe vremea lui Ceausescu, raportam productia la hectar", conform lui Cosmin Andreica. Atunci au fost 619 perchezitii si descinderi in urma carora au fost conduse la audieri 465 de persoane. Dintre acestea, 98 de persoane au fost retinute pentru o perioada de 24 de ore, in timp ce 27 de persoane au fost plasate sub control judiciar. In plus, au fost depistate 19 persoane care erau date in urmarire in baza unor mandate de executare a pedepsei, de arestare preventiva sau a unor mandate europene de arestare."De asemenea, au fost ridicate 33,5 kilograme de droguri , 3 tone de alcool , 14 arme detinute ilegal si 8 autoturisme de lux, precum si 4,5 kilograme de aur si diverse sume de bani: 870.000 de lei, 211.000 euro, 8.500 de lire sterline si 1.000 dolari. Au fost dispuse masuri asiguratorii asupra unor bunuri, in valoare totala de aproximativ 15.000.000 lei: 40 autoturisme si 12 imobile", se arata intr-un comunicar remis de Ministerul Afacerilor Interne in 12 noiembrie 2020.Sindicalistul mai vorbeste si despre drepturile incalcate in astfel de actiuni de imagine. "Toti vin, arunca "placinta", iar apoi, daca cumva, aici vorbim de achitari, clasari sau alte situatii de acest fel, nu mai apare nimic pe site. Nu se mai spala imaginea acelei persoane".Referitor la impactul pe care il au astfel de situatii asupra societatii civile, politologul Cristian Hrituc a explicat pentru Ziare.com ca legile sunt bune, aliniate cu cele europene, dar astfel de cazuri pot sa trezeasca suspiciuni in randul populatiei."Nimeni nu stie exact ce este in aceste anchete. Poate unii dintre suspecti au inceput sa colaboreze cu anchetatorii, Atunci normal ca nu la va da arestare. De obicei, cand se restructureaza o retea mare, sunt saltati si cei mai "mici", care castiga cel mai putin din afacere. Iar acestia, este posibil sa vrea sa vorbeasca cu investigatorii pentru ca nu isi doresc sa stea ani buni in puscarie.Pentru publicul larg, oricand pot sa apara suspiciuni atunci cand vad descinderi, retineri si arestari, apoi eliberari. Insa trebuie sa avem rabdare pana la final pentru ca publicul nu stie ce este in dosar.Daca politistul si procurorul au facut o actiune, nu inseamna ca susppectul prins este vinovat. Acest fapt il decide judecatorul",a explicat politologul Cristian Hrituc.Specialistul este de parere ca, "in societatea noastra, pentru ca inca nu suntem foarte obisnuiti cu sistemul de justitie , dar si pentru ca au aprut cazuri in cazuri VIP-uri au scapat de puscarie iar in presa apar imagini cu cei care fura o gaina si primesc ani de psucarie, in timp ce cei care fac prejudicii mari primesc aceeasi pedeapsa, aceasta imagine poate sa fie asimilata cu faptul ca nu avem organe de cercetare corecte".Pe de alta parte, "omul nu are insa acces la inforematii, poate nici nu stie ca adevarul faptin nu este acelasi cu adevarul juridic.E clar ca in Romania , orice astfel de miscare a politie urmata de arestari spectaculoase sau faptul ca suspectii sunt cercetati in libertate sau primesc masuri mai usoare, poate fi privita in societate ca un esec al justitiei. Insa trebuie sa avem rabdare pana la finalizarea tuturor cercetarilor", a mai aratat Cristian Hrituc.Si psihologul criminalsit Liviu Chesnoiu a explicat ca daca nu sunt suficiente probe, judecatorii nu vor da arestare pe 30 de zile. "Nici infractorii acestia nu sunt chiar asa prosti. Isi ascund dovezi, ascund bunuri, Astfel, chiar daca procurorul propune ceva, judecatorul constata ca nu sunt probe si nu admite arestarea pe 30 de zile.cand noi nu gasim la ei mai nimic, judecatorul nu poate sa ii aresteze. Daca sunt foarte multe informatii, ei sunt plasati in control judiciar, insa sunt monitoriizati.De multe ori se merge ca la razboi, asa", a explicat colonelul (r.) Liviu Chesnoiu.In luna iunie, primarul din Stefanestii de Jos , Robert Stefan, a fost retinut, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru act sexual cu minor, viol, santaj si influentarea declaratiilor si in care este acuzat ca ar fi intretinut relatii sexuale cu o fata de 12 ani. A doua zi a fost eliberat.De asemenea, soferul care a lovit doi tineri intr-o statie de autobuz din Baia Mare va fi cercetat in libertate. El fusese retinut la doua zile dupa tragedie, dar a fost eliberat, prin decizie a unui judecator, care nu a dat curs cererii ca tanarul de 20 de ani sa fie arestat preventiv pentru 30 de zile.