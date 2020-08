Detalii din procesul intentat de Viorel Catarama lui Alexandru Cumpanasu. De ce au decis judecatorii ca fostul lider PNL poate fi numit "securist"

Cererea de chemare in judecata

Apararea lui Cumpanasu

Judecatorul a decis ca Viorel Catarama poate fi numit "securist"

Instanta: relatia "prezidentiabililor" cu Securitatea, o chestiune de interes national

Cazul "Caracal" l-a propulsat pe Alexandru Cumpanasu in pozitia de "prezidentiabil" la ultimele alegeri prezidentiale. In fiecare seara, Cumpanasu intra, in calitate de "prezidentiabil", in direct pe Facebook , pentru a le transmite mesaje "cumpanasilor" sai. Intr-un astfel de mesaj Cumpanasu l-a luat la tinta pe Viorel Catarama, candidat si el la alegerile prezidentiale., a spus Cumpanasu, in live-ul de pe Facebook.Afirmatiile lui Cumpanasu l-au infuriat pe Catarama, care deschis proces , cerandu-i lui Cumpanasu daune morale de 100.000 de lei si "obligarea paratului ca, de 3 ori, in 3 zile consecutive, sa publice pe pagina sa de Facebook clipuri video prin care sa aduca la cunostinta publicului hotararea ce urmeaza sa fie pronuntata in cauza".In proces, Viorel Catarama a aratat ca "in perceptia publica, termenul de "securist" se refera la persoanele care au detinut calitatea de lucratori sau de colaboratori ai fostei securitati, ca paratul cunostea aceasta realitate, in calitate de contracandidat la alegerile prezidentiale, ca prin postare au fost alterate concluziile verificarilor CNSAS , cu unica intentie de a stirbi onoarea si demnitatea reclamantului si de a contura o imagine distorsionata in constiinta opiniei publice, cu doar doua zile inaintea primului tur de scrutin".In cererea de chemare in judecata Catarama a mai aratat ca, in calitatea sa de candidat la alegerile prezidentiale, CNSAS i-a eliberat o adeverinta din care reiese ca "...domnului Catarama Viorel nu i se poate atribui calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii, in sensul legii".Alexandru Cumpanasu s-a aparat in procesul deschis de Catarama aratand caCumpanasu a mai aratat ca nu a facut altceva decat sa reitereze, in virtutea dreptului la libera exprimare, un aspect de notorietate, aflat pe site-ul CNSAS, care statueaza caIn proces, paratul s-a mai aparat aratand ca "Judecatoria Sectorului 4 a respins cererea de chemare in judecata formulata de Catarama aratand ca "legiuitorul a inteles sa stabileasca limite foarte largi de manifestare a libertatii de exprimare, prin instituirea inviolabilitatii sale, cu rezerva totusi ca prin aceasta nu se poate aduce atingere demnitatii, onoarei, vietii private sau dreptului la propria imagine".Judecatorul a decis ca in cazul afirmatiilor facute de Cumpanasu nu a fost atins nici dreptul la viata privata a lui Catarama si nici dreptul la propria imagine."Analizand afirmatiile facute de parat prin prisma aspectelor expuse anterior, instanta retine ca declaratia acestuia cu privire la calitatea de "securist " a reclamantului Catarama Viorel reprezinta propria lui opinie cu privire la problema, fiind asadar o judecata de valoare., se mai arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 4.In aceeasi sentinta se mai arata ca afirmatiile lui Cumpanasu nu se refereau la aspecte din viata privata a lui Catarama, ci la actiunile sale in domeniile in care a activat si la legaturile avute cu fostele structuri ale statului comunist., mai arata Judecatoria Sector 4.Instanta a mai retinut ca in cazul lui Catarama este indeplinita numai una dintre cele doua conditii necesare pentru a fi declarat colaborator al Securitatii in sensul legii, respectiv furnizarea de informatii care au vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Chiar daca este indeplinita o singura conditie, arata instanta, Catarama poate fi numit "securist"., se mai arata in sentinta Judecatoriei Sector 4, care poate fi contestata.