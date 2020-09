Directoarea unei scoli din Bucuresti, condamnata la trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita

Potrivit deciziei instantei, Carmen Elena Zanfir nu mai are dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a exercita profesia de cadru didactic in invatamantul de stat sau privat si dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme , pe o durata de cinci ani, dupa executarea condamnarii.Instanta a mai dispus confiscarea de la directoare a sumei de 30.000 lei, ea avand de restituit si suma de 5.000 lei catre martora Nicoleta Elena Diaconescu.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.In luna mai 2020, Carmen Elena Zanfir, director si ordonator de credite la Scoala nr. 150, situata in Sectorul 5 al Capitalei, a fost trimisa in judecata de DNA sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita.Conform DNA, in perioada septembrie - octombrie 2019, Carmen Elena Zanfir a pretins de la reprezentantul unei societati comerciale (martor) un comision de 4% (137.236 lei) din valoarea totala a sumei facturate de societate in executarea unui contract de lucrari de reabilitare a scolii, pentru ca, in schimb, sa aprobe platile catre societatea respectiva, precum si incheierea unui act aditional de prelungire a duratei contractului.Procurorii sustin ca directoarea a primit suma pretinsa in mai multe transe: prima transa, in suma de 20.000 lei, la data de 20 octombrie 2019, a doua transa, in suma de 10.000 lei, la data de 27 octombrie 2019, a treia transa, in suma de 5.000 lei, la data de 15 februarie 2020, ultima transa, in suma de 21.000 euro, la data de 14 aprilie 2020 cand procurorii au prins-o in flagrant Denuntatoarea din acest dosar le-a relatat procurorilor ca, in luna septembrie 2019, a fost chemata de directoare in biroul de la scoala, care i-a spus ca ea "nu face nimic gratis" si ar fi conditionat plata facturilor de achitarea unui comision, care se ridica la aproximativ 4% din valoarea totala a facturilor incasate pana la acel moment.Ulterior, in februarie 2020, directoarea i-ar fi dat un ultimatum denuntatoarei, iar pe 14 aprilie, Carmen Elena Zanfir a fost prinsa de procurori in sediul scolii, in momentul in care primea o transa de 21.000 euro.