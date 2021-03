Fostul director al Romgaz l-a iertat pe mercenarul care l-a amenintat in stil mafiot: "Nu am vrut sa ii fac rau. El personal nu avea nimic cu mine"

Potra, trimis in judecata

"Omul are doi ani si sase luni cu suspendare"

Cartela folosita pentru amenintare, tinuta noua ani "in adormire"

Potra a vrut sa faca afaceri cu Romgaz

12 Februarie 2020: Aflat la vila de protocol a Romgaz din Bazna, judetul Sibiu, directorul general al companiei, Adrian Volintiru, se trezeste, isi verifica telefonul si vede ca la ora 01.38 a primit un mesaj de amenintare de la un numar necunoscut:Adrian Volintiru a depus plangere penala la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 din Bucuresti, iar Rise Project a dezvaluit ca in urma anchetei, politistii de la Directia de Operatiuni Speciale l-au identificat pe autorul mesajului: Horatiu Potra. Potrivit Rise Project, Potra este veteran al Legiunii Straine franceze, devenit contractor privat in diferite razboaie civile africane si seful diviziei de securitate a companiei African Minerals, patronata de controversatul Frank Timis.In urma anchetei, procurorii au strans suficiente probe incat sa il trimita pe Horatiu Potra in judecata pentru amenintare. Astfel, dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Sectorului 1 in august 2021, iar primul termen din dosar a fost programat in 27 ianuarie 2021.Intre timp, la jumatatea lunii ianuarie, Volintiru a fost revocat de Consiliul de Administratie al Romgaz din functia de director general al companiei. Dupa schimbarea din functie, la primul termen din proces , Volintiru si-a retras plangerea, ceea ce a atras dupa sine incetarea procesului penal. Mai mult, pe Volintiru, l-a si costat iertarea lui Potra, fiind obligat sa achite 1.500 de lei cheltuieli judiciare.Fostul director general al Romgaz a declarat pentru Ziare.com ca au fost trei motive pentru care si-a retras plangerea. "In primul rand, la momentul la care a avut loc ultimul termen nu mai eram director general al Romgaz, in al doilea rand stiam ca omul are doi ani si sase luni cu suspendare si nu am vrut sa ii fac rau daca pot sa nu fac rau si in al treilea rand stiu sigur ca el personal nu avea nimic cu mine", a declarat Volintiru.Fostul director al Romgaz a mai declarat ca nu stie cine se afla in spatele celui care l-a amenintat. "De la asemenea persoane, ganditi-va cine este, nu se poate afla niciodata cine e in spate. Nu mai bat campii ca nu mai are rost. Nu mai sunt in Medias. Am considerat ca e ok", a mai declarat Volintiru.Adrian Volintiru a declarat ca in momentul in care a primit mesajul de amenintare "nu a fost foarte simplu". "Cand am aflat si ca a fost in legiunea straina s-a accentuat teama. Nu am capitulat, nu mi-am dat demisia, nu am luat alte decizii, nu m-a influentat cu nimic din punctul acesta de vedere. Eu sunt convins ca ii pare rau", a mai declarat Volintiru.Din dosarul ajuns in instanta reiese ca politistii mesajul de amenintare la adresa lui Volintiru a fost trimis de pe un telefon Nokia 2610, model pus in vanzare pentru orima data in anul 2006, iar cartela prepay de pe care a fost transmis mesajul a fost cumparata in 2011 si activata abia dupa 9 ani, la data transmiterii mesajului de amenintare."Absenta traficului pe cartel, precum si absenta oricaror altor date generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat continutul comunicatiilor si retinute de catre acestia, atat anterior, cat si ulterior datei de 12.02.2020, respectiv, de 26.02.2020, conduce la presupunerea rezonabila ca respectiva cartela telefonica a fost folosita exclusiv pentru comiterea faptei si denota o pregatire deosebita a inculpatului, in ascunderea urmelor comiterii infractiunii, cu scopul crearii unor dificultati in administrarea probatoriului necesar identificarii si tragerii sale al raspundere, aspecte care, de altfel, in raport de datele obtinute din surse deschise, corespund profilului psihologic al inculpatului", au aratat procurorii in rechizitoriu.Dosarul ajuns in instanta mai arata ca inainte de a fi amenintat, Volintiru l-a cunoscut pe Potra, care, in luna in care a trimis mesajul de amenintare, s-a oferit sa ii inchirieze un spatiu Romgazului. Volintiru a declarat cu ocazia anchetei ca l-a cunoscut pe Potra in 2019 "tangential", iar "in luna februarie 2020, inculpatul l-a contactat pentru a-i pune la dispozitie un spatiu de inchiriere, intalnindu-se initial cu acesta la sediul secundar al S.C. ROMGAZ situat in mun. Bucuresti, iar in luna martie 2020 in mun. Medias".Volintiru a mai spus, cu ocazia anchetei, ca spatiul oferit de potra era detinut in coproprietate, iar oferta de inchiriere a fost facuta fara stire asociatei sale.De asemenea, Volintiru a mai declarat ca Potra este apropiat unui membri din Consiliul de Administratie al Romgaz, "cu care are o veche relatie de prietenie si caruia il aduce la cunostinta toate informatiile pe care le cunoaste sau le afla cu privire la persoane din cadrul Romgaz".Potrivit datelor din dosar, Volintiru le-a mai declarat procurorilor ca prietenul lui Potra din Romgaz este persoana cu care el a concurat, pentru functia de director al Romgaz, iar "de la acel moment, acesta fiind si un membru al consiliului de administratie al Romgaz, incearca prin orice modalitate sa ii submineze autoritatea si sa il destituie din functia de director al societatii pentru a putea fi el numit ca director".Audiat si el in cadrul anchetei, rivalul lui Volintiru de la varful Romgaz le-a declarat procurorilor ca "nu are cunostinta de aspectele declarate de persoana vatamata, nu a trimis si nici nu a solicitat nimanui sa ii trimita acesteia mesaje de amenintare". Despre Potra a declarat ca "il cunoaste, insa nu are niciun fel de relatii de prietenie sau profesionale cu acesta".