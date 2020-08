Disputa in instanta cu miza de milioane de lei intre compania Kronochem si Primaria Sebes. Societatea austriaca a obtinut suspendarea unei decizii de impunere din 2019

Procesul a fost inregistrat in 1 aprilie 2019, la Curtea de Apel Alba Iulia, si a vizat suspendarea executarii actului administrativ prin care s-a impus societatii sa plateasca suma mentionata. Ca urmare a unei decizii a Curtii de Conturi, in 2018, Primaria Sebes a trebuit sa calculeze si sa impuna plata impozitelor aferente constructiei pentru intreaga perioada de la momentul la care a fost semnat procesul verbal de receptie.Astfel, a rezultat o suma de aproximativ 2,4 milioane de lei, pana in anul 2018, respectiv 3 milioane pentru anul 2019. Compania a deschis, ulterior, doua procese. Unul prin care solicita anularea actului administrativ aferent perioadei 2014 - 2017, care se afla, in continuare, in faza de judecata la Curtea de Apel Alba Iulia, si un al doilea prin care a cerut suspendarea actului aferent impozitului care ar trebui platit pentru anul 2019. In 1 iulie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, definitiv, cererea de suspendare formulata de societatea din Sebes. Cel mai probabil, societatea va deschide acum si un proces ce vizeaza anularea actului."Prin Decizia nr. 1782/2017 a Curtii de Apel Alba Iulia, instanta de control judiciar a retinut ca constructia autorizata reprezinta un concept arhitectonic autonom, unitar, neputand fi disociata din punct de vedere al componentelor sale in schelet metalic de sustinere si echipamente fixate asupra acestuia, astfel ca acestea din urma nu pot fi extrase din structura cladirii - instalatie pentru a putea fi apreciate distinct ca avand statut de utilaje cu existenta materiala si functionalitate distincta. Or, avand in vedere ca ceea ce s-a autorizat si construit in baza Autorizatiei de construire nr. 50/2013 reprezinta o cladire-instalatie, iar taxa de autorizare s-a calculat corect raportat la valoarea investitiei in cuantum de 61.552.517,75 lei, rezulta ca toate impozitele si taxele urmeaza a se calcula tinand cont de aceasta valoare.Municipiul Sebes a instiintat societatea prin adresa nr. 20/8925/16.08.2017 solicitandu-i sa depuna declaratiile de impunere pentru aceasta constructie, aratand ca in cazul in care nu se depune declaratia de impunere, organul fiscal urmeaza sa procedeze la stabilirea din oficiu a creantelor fiscale. In conditiile in care reclamanta nu a inteles sa depuna declaratiile de impunere, compartimentul de specialitate a procedat din oficiu la stabilirea impozitului aferent acestor constructii, tinand cont de valoarea acestora, asa cum s-a stabilit si la calcularea taxei de autorizare, respectiv 61.552.517,75 lei. Prin urmare, s-au emis decizii de impunere pentru anii: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 si 2019", a precizat Primaria Sebes, in raspunsul la actiunea depusa de Kronochem.Avocatii societatii au precizat ca din simpla lectura a deciziei de impunere din 2019 se poate lesne constata ca aceasta nu cuprinde nicio imprejurare de fapt si nici un temei de drept cu privire la impunerea in sarcina Kronochem a unui impozit pe cladiri in valoare de 3.077.626 lei."Din cuprinsul Deciziei de impunere 2019 nu rezulta in nici un fel cum anume a stabilit Autoritatea fiscala baza de impunere, ce criterii de stabilire au fost avute in vedere si nici cum anume a calculat impozitul pe cladiri pretins datorat in suma de 3.077.626 lei. Din perspectiva analizata, chiar si la o analiza prima facie se poate constata cu usurinta ca in cuprinsul Deciziei de impunere 2019 nu se precizeaza decat generic ca aceasta ar fi fost emisa in conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si cu cele ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fara indicarea unui temei de drept propriu zis care sa reflecte in mod concret impunerea la plata impozitului pe cladiri in suma de 3.077.626 lei. In acelasi sens, prin Decizia de impunere 2019 se mai precizeaza si faptul ca << impozitarea s-a facut in baza HCL 374/2018 >>, document care nu are insa nicio legatura cu impunerea de obligatii fiscale de nicio natura", au sustinut reprezentantii companiei.Curtea de Apel a stabilit in 2017 ca imobilul ridicat pe paltforma industriala nu este o instalatie, asa cum sustineau reprezentantii firmei, ci o constructie, caz in care se incadreaza la alta categorie de impozitare. Ulterior, Curtea de Conturi a impus Primariei Sebes sa recalculeze impozitele datorate si sa recupereze banii de la compania privata cu actionari din Austria. Fabrica de formaldehida cu o capacitate de 60.000 de tone pe an este, inca de la primele planuri de construire, subiectul unei controverse privind acuzatii de poluare a mediului. Formaldehida este utilizata la productia de PAL si MDF de catre cealalta companie austriaca, Kronospan Sebes SA.