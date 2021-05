DNA a deschis o ancheta pentru abuz in serviciu in cazul uciderii ursului Arthur

Ursul a fost impuscat in 13 martie, intr-o arie naturala protejata din Covasna, de printul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein . Dosarul a fost deschis in rem."Procurorii din cadrul DNA efectueaza acte de cercetare pentru suspiciunea savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, in legatura cu modalitatea in care au fost emise toate documentele aferente procedurii de derogare pentru unele specii de animale salbatice, in contextul uciderii, in luna martie 2021, a unui exemplar din specia urs brun, din aria protejata Oituz - Ojdula.Urmarirea penala se face doar cu privire la fapta ("in rem"). Aceasta etapa nu are caracterul formularii unor acuzatii impotriva vreunei persoane, ci are doar semnificatia instituirii cadrului procesual in care se pot strange primele probe pentru a se stabili daca fapta intra sau nu intra sub incidenta penala", a transmis marti DNA, pentru HotNews.ro