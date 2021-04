Inspector RAR, retinut pentru luare de mita si abuz in serviciu. Cum se facea ITP-ul la Vaslui pentru masini defecte sau care nici macar nu erau in tara.

Potrivit unui comunicat, procurorii DNA Iasi au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de joi, a lui Ionut Verman si Sorin Apetri, inspectori tehnici autorizati in cadrul unor statii ITP din Barlad, respectiv Bacau, si a altor patru persoane fizice, colaboratori, pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita in forma continuata (autorat sau complicitate), trafic de influenta, fals intelectuali sau instigare la fals intelectual, dare de mita.Totodata, anchetatorii l-au retinut si pe Marian Ursache, inspector DITP - SPNV din cadrul RAR Vaslui (cu atributii de control si supraveghere a statiilor ITP), pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, luare de mita in forma continuata.De asemenea, DNA a dispus control judiciar, cu interdictia de a exercita activitatea si de a parasi judetul Vaslui, fata de Doru Sandulescu, inspector DITP - SPNV din cadrul RAR Vaslui, pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, luare de mita in forma continuata.In acelasi dosar, anchetatorii au dispus masura controlul judiciar fata de alte cinci persoane.Procurorii anticoruptie noteaza in ordonanta ca Ionut Verman ar fi initiat constituirea unui grup infractional organizat impreuna cu alte persoane, in scopul savarsirii de infractiuni de luare de mita, trafic de influenta si fals intelectual. In perioada iunie 2020 - aprilie 2021, acesta ar fi coordonat activitatea de efectuare nelegala a inspectiilor tehnice periodice in cadrul statiei ITP din Barlad la care lucra, in sensul ca s-ar fi atestat, in mod nereal, realizarea inspectiilor tehnice periodice a vehiculelor, fara ca acestea sa se prezinte in statie."Ionut Verman ar fi impus tarifele care urmau a fi platite cu titlu de mita, indicand totodata persoanele de la care urmeaza a fi pretinse sume de bani, precum si persoanele pentru care activitatea se efectua gratuit si ar fi stabilit cum se imparteau banii. Concret, acesta stabilea cat revenea fiecarui membru al grupului, inclusiv suma de bani care urma a fi remisa patronului societatii, precum si reprezentantului RAR Vaslui, Marian Ursache, care asigura protectia grupului infractional organizat, prin aceea ca nu lua masurile legale fata de nereguli constatate in cadrul statiei, referitoare la modalitatea nelegala de inscriere in fals a inspectiilor tehnice periodice. Ceilalti inculpati, persoane fizice, aveau roluri clar stabilite in relatia cu clientii care urmareau sa rezolve inscrierea unei inspectii tehnice periodice, fara prezentarea vehiculelor (autoturisme, remorci, dube, sau vehicule de mare tonaj). De regula, se percepeau cate 250 de lei pentru vehicule aflate in tara si 150 de euro pentru vehicule care nu se aflau tara", se precizeaza in comunicat.Procurorii mai spun ca, intrucat statia din Barlad nu este autorizata decat pentru ITP pentru categoria a II-a de vehicule, inspectorii tehnici de aici au apelat la inspectorii din alte statii autorizare RAR pentru situatii in care era necesara inspectia unor vehicule de mare tonaj (peste 3.500 kg) din categoria III-a. Astfel, a fost identificata o statie ITP din judetul Bacau la care inspectorul tehnic Sorin Apetri, in aceeasi maniera, contra unor sume de bani, ar fi atestat, in mod nereal, efectuarea ITP pentru vehicule din categoria a III-a.Certificatele de inmatriculare si certificatul de inspectie corespunzatoare vehiculelor care "trecusera" ITP in modul descris mai sus erau transmise in colete, prin servicii de posta rapida, mentioneaza procurorii."Activitatile nelegale expuse anterior nu se puteau realiza fara sprijinul efectiv al inspectorilor de specialitate din departamentul DITP - SPNV din cadrul Registrului Auto Roman Vaslui", explica DNA.In acest context, arata anchetatorii, inspectorii de specialitate din cadrul RAR Vaslui, Marian Ursache (in perioada august 2020 - aprilie 2021) si Doru Sandulescu (in perioada august 2020 - decembrie 2020), ar fi asigurat sprijin pentru activitatile infractionale descrise, in schimbul banilor primiti, direct sau indirect, de la inspectorii tehnici din cadrul statiei ITP din Barlad."Sumele de bani ar fi in cuantum de 100 de euro si ar fi fost remise periodic (aproximativ de doua ori pe saptamana) fiecaruia dintre inspectorii anterior mentionati, cu ocazia deplasarilor acestora in teren. In acest sens, ei nu ar fi luat masurile legale de sanctionare si ar fi oferit membrilor gruparii date referitoare la activitatile de control desfasurate pentru ca acestia sa-si poate lua masuri de precautie", precizeaza procurorii anticoruptie.Joi, sase dintre cei sapte inculpati urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar unul (persoana fizica) cu propunere de arestare la domiciliu.