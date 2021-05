Directorul R.A.R. pe zona Moldovei, retinut de DNA. Acesta este acuzat de luare de mita

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 20 mai 2021, a inculpatului MANDACHE DRAGOS, la data faptelor coordonator zonal al Departamentului Inspectii Tehnice Periodice si Supraveghere Parc National de Vehicule din cadrul R.A.R., in sarcina caruia s-a retinut comiterea a trei infractiuni de luare de mita, dintre care una in forma continuata", se arata intr-un comunicat al DNA Procurorilor sustin ca exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:"Prezenta cauza are ca obiect modalitatea in care mai multi inspectori tehnici atestati R.A.R. ar fi dezvoltat si perfectat o practica de a pretinde si primi sume de bani, pentru a atesta in mod nereal efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor, fara ca acestea sa fie efectiv prezente.In acest context, in perioada 2019 - 2021, inculpatul Mandache Dragos, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins si primit, de la un inspector tehnic de la o statie autorizata R.A.R, sumele de 12.000 euro si 10.000 lei pentru:- a solutiona intr-o maniera favorabila o sesizare referitoare la incalcarea reglementarilor privind inspectia tehnica periodica a vehiculelor in statia unde acesta isi desfasura activitatea,- a declara admisi la programul de reatestare ca inspector tehnic, pe el si o alta persoana,- a desemna ca inspector la monitorizarea de fond o anumita persoana,- pentru a nu sanctiona statia unde inspectorul isi desfasura activitatea pentru nefunctionarea camerelor video.Inculpatului i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.La data de 21 mai 2021, inculpatul Mandache Dragos urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane.Anterior, in aceeasi zi, procurorii anticoruptie , ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au efectuat perchezitii domiciliare in trei locatii situate pe raza judetelor Iasi si Bacau, din care una era sediul unei institutii publice, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice", sustin procurorii DNA.