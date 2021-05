DNA vrea sa-si cumpere tehnica pentru interceptarea convorbirilor pe Whatsapp, insa nu a primit bani de la buget

Seful DNA , Crin Bologa, sustine, intr-un interviu pentru G4Media.ro , ca exista societati private in Israel sau in Italia care vand tehnologii care permit interceptarea convorbirilor pe whatsapp."Nu avem asa ceva in prezent. Asta ar fi un exemplu, dar trebuie sume serioase de bani pentru acest lucru", a declarat procurorul.Crin Bologa a mai spus ca este nevoie de bani pentru "dezvoltarea aparaturii si posibilitatii de a face filaje la nivel profesionist".Seful DNA a mai precizat ca mai este nevoie si de un sediu pentru Serviciul Tehnic si sediu pentru EPPO - procurorii europeni, insa se asetapta solutii de la autoritatile locale.