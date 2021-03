Clinica privata, obligata sa reangajeze o doctorita platita cu 6.000 de lei, pentru doua ore de lucru pe zi. Femeia a fost concediata abuziv

6.000 de lei, pentru doua ore pe zi

Printr-un proces deschis la Tribunalul Bucuresti o doctorita ORL a dat in judecata o clinica medicala privata cu care a avut contract pentru doua ore de munca pe zi si care a concediat-o. In proces, medicul a cerut reangajarea, plata salariilor pentru perioada in care a fost data afara si daune morale de 50.000 de euro pentru repararea prejudiciului suferit "ca urmare a actelor de hartuire exercitata de parata asupra reclamantei si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata".Procesul a scos la iveala ca medicul era platit, inainte de a fi concediat, cu 6.000 de lei net pentru un program de 10 ore pe saptamana, ceea ce inseamna doua ore pe zi. Astfel, prin proces, medicul a solicitat si sa ii fie platite contributiile sociale la valoarea salariului net, valoarea bruta a salariului doctoritei fiind mai mica decat se impunea pentru un venit de 6.000 de lei net.Medicul a mai aratat in proces ca "inca de la inceputul relatiilor de munca a avut probleme cu parata, in sensul ca nu avea instrumentele necesare desfasurarii activitatii, personalul medical auxiliar nu se ocupa cu sterilizarea instrumentelor existente"."Decizia de concediere nu are o cauza reala si serioasa, deoarece numai ea a fost concediata, desi in sectie mai sunt trei medici ORL si acestia au fost mentinuti in functie, in conditiile in care reclamanta avea clientii cei mai multi", s-a mai aratat in cererea de chemare in judecata.Doctorita care a dat in judecata clinica medicala a reclamat faptul ca "parata mi-a promis ca va incheia un act aditional la contractul de munca prin care sa reflecte faptul ca eu primesc un salariu net de 6.000 lei, aspect nerealizat de parata".Clinica medicala s-a aparat in proces sustinand ca "decizia de concediere a fost emisa in mod legal, datorita scaderii activitatii la nivelul intregii societati, existand in acest sens o nota de fundamentare"."Concedierea are o cauza reala si serioasa, postul ocupat de reclamanta fiind desfiintat in mod efectiv, fiind singura persoana cu contract de munca in acest sens", au mai aratat avocatii clinicii medicale, potrivit carora "reclamanta mereu si-a primit salariul net de 6000 de lei, desi avea un program partial de lucru, respectiv 10 ore/saptamana si in doar doua cazuri au fost intarzieri in plata, dar situatia s-a remediat".In urma procesului, Tribunalul Bucuresti a dispus reangajarea medicului ORL, subliniind ca motivele concedierii (reducerea veniturilor) nu sunt justificate, in conditiile in care clinica a pastrat colaborarea cu alti trei medici ORL care functionau ca PFA."Parata nu a dovedit faptul ca, prin activitatea reclamantei s-au adus pierderi, in conditiile in care reclamanta avea un portofoliu de clienti destul de numeros si care veneau la cabinetul acesteia si pentru serviciile prestate se incasau sume de bani. Deci, reclamanta a contribuit la o crestere a veniturirlor paratei, nicidecum pierdere", se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti."Deficientele economice si financiare ale paratei nu au fost cauzate in mod aprofundat de activitatea redusa a reclamantei, ci si datorita lipsei de activitate a unor compartimente care isi aveau suspendate activitatile pe durata starii de urgenta.In aceasta situatie, instanta considera ca concedierea reclamantei nu are o cauza reala si serioasa, in conditiile in care fiind singura persoana cu contract de munca, pe aceasta a concediat-o, dar a mentinut raporturile de prestari servicii cu ceilalti 3 medici ce au activitate la parata si care incaseaza sume de bani pentru activitatea prestata si care pot aduce un surplus de cheltuieli mari paratei, fata de mentinerea reclamantei pe postul acesteia si care aducea venituri acelei clinici", a mai retinut Tribunalul Bucuresti.In privinta hartuirii la care doctorita a fost supusa, judecatorul a considerat ca aceasta nu este dovedita. Astfel, Tribunalul a dispus anularea deciziei de concediere, reangajarea doctoritei si plata salariilor pentru perioada in care nu a lucrat. Celelalte solicitari au fost respinse, dar sentinta nu este definitiva, fiind atacata cu apel.