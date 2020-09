Doi soferi de autocar si un ghid, trimisi in judecata pentru trafic de migranti

In acelasi dosar, a fost trimis in judecata si un ghid al companiei de transport unde lucrau cei doi soferi, acuzat de trafic de migranti.Potrivit unui comunicat al DGA - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, dosarul a fost constituit ca urmare a denuntului formulat de catre un agent de politie de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu.Pe 18 august, in timp ce controla un autocar al unei firme de transport persoane pe relatia Grecia - Romania, la intrarea in tara, politistul a depistat doi cetateni sirieni ascunsi in compartimentul de odihna al soferilor, care intentionau sa intre in mod fraudulos pe teritoriul Romaniei.Conform sursei citate, cei doi soferi au oferit politistului de frontiera suma de 1.000 de euro pentru a nu dispune masurile legale de constatare a infractiunii de trafic de migranti si pentru a permite continuarea calatoriei cetatenilor sirieni.Agentul de politie a sesizat insa Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, fiind constituita o echipa operativa, coordonata de un procuror , care l-a surprins in flagrant pe unul dintre soferi in timp ce remitea politistului suma de 1.000 de euro.Prin extinderea cercetarilor s-a stabilit ca la activitatea infractionala a participat si un ghid, care avea rolul de a-i ascunde pe cei doi sirieni in momentul tranzitarii punctelor de trecere a frontierei de pe traseu.Din cercetari a mai rezultat ca sirienii au fost preluati din Grecia in schimbul sumei de 1.500 de euro.