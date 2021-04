Curtea de Apel Bucuresti a dispus redeschiderea anchetei in dosarul '10 august', la cererea unui protestatar

Minuta instantei

Tribunalul Bucuresti respinsese cererea DIICOT

Este vorba despre Ioan Craciuneanu, care a fost gazat si amenintat de jandarmi la mitingul din Piata Victoriei din 10 august 2018, iar o grenada a cazut langa el si l-a ranit la picior.Curtea de Apel i-a admis plangerea impotriva ordonantei DIICOT prin care dosarul a fost clasat pe 26 iunie 2020.In urma acestei decizii, care este definitiva, procurorii vor redeschide urmarirea penala impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei, Sebastian Cucos, Catalin Sindile si Laurentiu Cazan.Solutia Curtii de Apel Bucuresti:Dosar nr. 26619/3/2020 Incheiere: In baza art. 341 alin. 6 lit. b Cod procedura penala admite plangerea formulata de petentul Craciuneanu Ioan impotriva ordonantei nr. 2122/D/P/2019 din data de 26.06.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si, in consecinta,: Desfiinteaza ordonanta nr. 2122/D/P/2019 din data de 26.06.2020 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in privinta solutiilor de:clasare a cauzei sub aspectul savarsirii de catre suspectii CAZAN LAURENTIU VALENTIN, CHIRICA MIHAI DAN, CUCOS GHEORGHE SEBASTIAN si SINDILE IONUT-CATALIN a infractiunilor de abuz in serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal? i complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penalclasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal si participatie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal,clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 cod penal , fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal ti uz de fals prev. de art. 323 Cod penal. Trimite cauza la procuror in vederea:a) completarii urmaririi penale fata de suspectii CAZAN LAURENTIU VALENTIN, CHIRICA MIHAI DAN, CUCOS GHEORGHE SEBASTIAN si SINDILE IONUT-CATALIN sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu prev. de art. 297 alin.1 Cod penal, participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la fals intelectual prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal, participatie improprie la uz de fals prev.de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 323 Cod penal, complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev.de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal;b) completarii urmaririi penale cu privire la infractiunile de participatie improprie la fals intelectual prev. de art. 52 alin. 3 rap. la art. 321 alin. 1 Cod penal? i participatie improprie la uz de fals prev art. 52 alin. 3 rap. la art. 323 Cod penal,c) completarii urmaririi penale cu privire la infractiunile de complicitate la abuz in serviciu prev de art. 48 alin. 1 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, respectiv complicitate la participatie improprie la purtare abuziva prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 296 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal,d) completarii urmaririi penale cu privire la infractiunile de favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal? i uz de fals prev. de art. 323 Cod penal. In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu azi, 16.04.2021. Judecator Ghita Ciprian Alexandru.La inceputul lunii martie, Tribunalul Bucuresti a respins cererea DIICOT de redeschidere a Dosarului 10 August, decizia fiind definitiva. Sefii Jandarmeriei care au coordonat interventia din Piata Victoriei scapa defenitiv de raspundere penala.Fostul procuror-sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial, pe 4 august, solutia de clasare a dosarului "10 august" si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie.Solicitarea DIICOT a trecut pe la mai multe instante. Hosu a sesizat initial Curtea de Apel Bucuresti, care si-a declinat competenta.Curtea de Apel a decis pe data de 10 august ca nu are competenta materiala de a solutiona cererea procurorilor si a trimis dosarul la Tribunalul Bucuresti.Procurorul DIICOT Doru Stoica, cel care a clasat partial dosarul 10 august, inainte ca solutia sa sa fie infirmata de conducerea parchetului, a cerut pensionarea pentru a doua oara in ianuarie 2021.Magistratul mai facuse o cerere de pensionare, la inceputul anului 2020, inainte sa renunte la ea. Intre timp, a clasat partial dosarul 10 august, intr-o solutie care a starnit ample polemici.Citeste si: Procurorul DIICOT Doru Stoica, cel care a clasat partial dosarul 10 august, cere din nou pensionarea. Cine ar putea sa-i ia loculSebastian Cucos era sef al Jandarmeriei Romane in 10 august, cand jandarmii au intervenit in forta pentru dispersarea manifestantilor, sute de persoane fiind ranite. In 15 august, i-a expirat interimatul la conducerea institutiei, iar in 23 august a fost imputernicit in functia de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei, "pentru asigurarea unei continuitati la comanda institutiei", dupa cum motiva atunci Ministerul Afacerilor Interne. In locul lui Cucos a fost numit Catalin Sindile, iar Sindile a preluat postul acestuia - prim-adjunct al sefului Jandarmeriei.