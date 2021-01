Procurorii au deschis dosar penal in cazul mesajelor online ale lui Alexandru Cumpanasu. Ce infractiuni sunt investigate

"Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost inregistrat la data de 06.01.2021 un dosar penal, ca urmare a sesizarii din oficiu a organelor de politie , in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de incitarea la ura sau discriminare, fapta prevazuta de art. 369 Cod penal, urmarirea penala fiind inceputa in rem.In fapt, s-a retinut ca in spatiul public au aparut o serie de postari si materiale video prin care o persoana care domiciliaza pe raza Sectiei 16 Politie, prin mesajele transmise a incitat publicul la ura fata de o anumita categorie de persoane, in speta cadre didactice.In prezent, cercetarile sunt efectuate de lucratorii Sectiei 16 Politie, din cadrul DGPMB, sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, cauza fiind in faza administrarii probatoriului", a transmis parchetul de pe langa JUdecatoria Sectorului 4.Procurorii mai Precizeaza ca activitatile procedurale efectuate in timpul urmaririi penale sunt reglementate de Codul de Procedura Penala si au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor si garantiilor procesuale, precum si a prezumtiei de nevinovatie.Citeste si: