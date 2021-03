Cum si-a prelungit "sejurul" la Jilava un detinut care a vrut sa isi cumpere libertatea, din inchisoare: "99 % iesi afara"

Ascultati cand discutau despre cumpararea sentintei

Detinutul aranja eliberarea de pe telefonul mobil din celula

Condamnati la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta si cumparare de influenta

Tribunalul Bucuresti a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar de trafic de influenta in care au fost trimisi in judecata Iulian D. (fost detinut eliberat conditionat) si Ionut G., condamnat la noua ani de inchisoare pentru ca "a desfasurat activitati de intermediere a vanzarii de dispozitive artizanale destinate clonarii cardurilor bancare mai multor persoane, care se deplaseaza ulterior pe teritoriul unor state din Europa (Olanda, Italia, Rusia) pentru a le monta pe bancomate".Procurorii DIICOT l-au trimis in judecata pe Iulian D. pentru ca i-a pretins suma de 2000 de euro lui Ionut G., in schimbul promisiunii ca, prin intermediul unui aprod de la Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, va interveni pe langa un judecator de la Judecatoria Sectorului 4 pentru a obtine eliberarea conditionata a detinutului aflat inca in penitenciar.Dupa ce au obtinut mandat de ascultare a telefonului, procurorii DIICOT i-au interceptat pe traficantul de influenta si pe detinutul aflat in penitenciar cum discutau despre "afacere":IONUT G.: Alo?IULIAN D.: Ce faci, bro?IONUT G.: Ce sa fac, frate, uite, pe-aicea, pe la.IULIAN D.:IONUT G.: Ce-ai facut?IULIAN D.: Cu termenul tau ... inainte cu 3-4 zile ...IONUT G.: Asa ...IULIAN D.:si d ... cand vii acasa, e 100%, ii mai dai 500.IONUT G.: ihi.IULIAN D.:. Adica, ai 100%, nu pierzi nimic. Da' zis ca mai mult ... 99% iesi afara. Iti asigura ca iesi afara. Ce vrei mai mult de-atat sa fac?IONUT G.: Mda. Si indiferent de ce zic astia, aici?IULIAN D.: Daca ai incred... ai incredere, daca ai incredere sa mergi pe mana mea, eu ti-o rezolv. Eu mai mult de-atat nu pot sa fac, mancati-as curu' tau!IONUT G.: N-auzi?IULIAN D.: Da.IONUT G.: Indiferent de ce zic astia, aicea, nu?IULIAN D.: Indiferent de situatie, e Tribunalul. Aia ma intereseaza pe mine. Ca ala te pune liber, de fapt, stii destul de bine, da? E si ...IONUT G.: Dup-aia nu mai face recurs, astia, nu?IULIAN D.: Iti dau un exemplu: tu esti pe 2, da? Da?. Ca sa nu fiu nesimtit! Mai mult de-atat ce vrei sa-ti zic?!IONUT G.: ihi.IULIAN D.:IONUT G.:. Ca sa stii, da?IULIAN D.: Ihi. Nu stiu cand cade instanta ta ...IONUT G.: Deci, pana pe 2, ca pe 7 e instanta,IULIAN D.: Pa ... adica ... cu 3-4 zile, pana pe 4 cel tarziu,IONUT G.: Da, frate!IULIAN D.: Da?IONUT G.: Da.IULIAN D.: Ce vrei mai mult? Nu pot, mancati-as c...le tale! Daca pot sa fac si ceva pan-atuncea, sa te-ajut si eu ...IONUT G.: Da, ma, (n.l. neinteligibil) esti nebun, ce-ai, ma??IULIAN D.: Asculta-ma! Daca pot si eu sa fac ceva si alea, ca se ... se zbarleste pielea pe mine, te-ajuta si fratiorul tau! Numai sa-mi ajute Dumnezeu, sa fie bine, sa am bani!IONUT G.: Stai frate linistit!IULIAN D.: Ce vrei mai mult?!IONUT G.: O sa vorbesc cu astia, acasa, si le zic, stai linistit!IULIAN D.: Da?IONUT G.: Ihi.IULIAN D.: Mai mult de-atat nu pot sa fac, mancati-as curu-tau! Fac si eu ce pot pentru tine ca esti fratele meu!IONUT G.: Da, frate, e bine, esti nebun, ce-ai, ai luat-o razna?!IULIAN D.: Da? Si am scos-o cat am putut mai ieftin, esti nebun? Am facut gura, vrei sa te mint?IONUT G.: Am inteles.Ancheta avea sa scoata la iveala ca detinutul care s-a aratat dispus sa isi cumpere eliberarea conditionata vorbea de pe un telefon mobil care a si fost gasit cu ocazia perchezitiei. De asemenea, ancheta a mai aratat ca fostul detinut, care i-a promis "tovarasului" sau eliberarea in schimbul sumei de 2.000 de euro, chiar cunostea o angajata a Judecatoriei Sectorului 4, pe care a intrebat-o daca poate rezolva eliberarea.Femeia, suspecta in prima faza, a ramas doar cu calitatea de martor dupa ce s-a ajuns la concluzia ca nu este implicata in afacerea celor doi traficanti de influenta.Discutiile dintre detinutul Ionut G. si prietenul sau de "afara" au aratat ca, la un moment dat, o problema era ca barbatul aflat in penitenciar nu avea de unde sa dea banii. Cand a vazut ca a trecut de comisia de eliberare conditionata a penitenciarului, sperantele au crescut, dar cererea de eliberare conditionata a fost respinsa. Detinutul a considerat-o responsabila de respingerea cererii pe "nebuna aia" (angajata Judecatoriei Sectorului 4).In urma procesului, atat traficantul de influenta de "afara", cat si cumparatorul de influenta din inchisoare au fost condamnati de Tribunalul Bucuresti la cate sase ani de inchisoare."Atat declaratiile lui Iulian D. cat si cele ale lui Ionut G. nu reflecta situatia de fapt care a condus la inculparea acestora, din probele administrate in cauza rezultand faptul ca Iulian D. a pretins suma de 2000 de euro de la Ionut G, iar acesta a promis aceeasi suma de bani in schimbul promisiunii lui Iulian D. ca va interveni la completul de judecata investit cu solutionarea cererii de liberare conditionata pentru a-l determina sa admita cerearea formulata de Ionut G.Imprejurarea ca inculpatul Iulian D. a pretins ca are o influenta asupra completului de judecata rezulta si din convorbirile acestuia cu terte persoane, el laudandu-se cu faptul ca a rezolvat la instanta pentru Ionut G. care va fi pus liber in urma interventiei sale", se arata in sentinta Tribunalului Bucuresti, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.Aceeasi sentinta mai arata ca detinutul a intentionat, cel putin pana la obtinerea avizului comisiei pentru liberare conditionata din Penitenciarul Jilava, sa dea suma de bani solicitata, acest lucru reiesind si din convorbirile purtate de detinut cu apropiatii sai, carora li s-a plans, dupa ce i-a fost respinsa cererea, ca banii ar fi fost dati degeaba.Odata cu condamnarea la sase ani de inchisoare, fiecaruia dintre inculpatii din dosar i s-au adaugat resturi de pedeapsa care le prelungesc sederea in penitenciar.