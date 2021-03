Tribunalul Bucuresti a respins cererea de redeschidere a Dosarului "10 August". Decizia este definitiva

Fostul procuror -sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial, pe 4 august, solutia de clasare a dosarului "10 august" si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie.Solicitarea DIICOT a trecut pe la mai multe instante. Hosu a sesizat initial Curtea de Apel Bucuresti, care si-a declinat competenta.Curtea de Apel a decis pe data de 10 august ca nu are competenta materiala de a solutiona cererea procurorilor si a trimis dosarul la Tribunalul Bucuresti.Procurorul DIICOT Doru Stoica, cel care a clasat partial dosarul 10 august, inainte ca solutia sa sa fie infirmata de conducerea parchetului, a cerut pensionarea pentru a doua oara in ianuarie 2021.Magistratul mai facuse o cerere de pensionare, la inceputul anului 2020, inainte sa renunte la ea. Intre timp, a clasat partial dosarul 10 august, intr-o solutie care a starnit ample polemici.Citeste si: Procurorul DIICOT Doru Stoica, cel care a clasat partial dosarul 10 august, cere din nou pensionarea. Cine ar putea sa-i ia locul Sebastian Cucos era sef al Jandarmeriei Romane in 10 august, cand jandarmii au intervenit in forta pentru dispersarea manifestantilor, sute de persoane fiind ranite. In 15 august, i-a expirat interimatul la conducerea institutiei, iar in 23 august a fost imputernicit in functia de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei, "pentru asigurarea unei continuitati la comanda institutiei", dupa cum motiva atunci Ministerul Afacerilor Interne. In locul lui Cucos a fost numit Catalin Sindile, iar Sindile a preluat postul acestuia - prim-adjunct al sefului Jandarmeriei.Citeste si: Ce s-a intamplat cu personajele care au condus Jandarmeria Romana in timpul protestului din 10 august 2018