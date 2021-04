Cu doua zile intarziere, DIICOT anunta o alta redeschidere a dosarului 10 august. Ce demnitar este vizat

Decizia de redeschidere a dosarului a fost luata miercuri, 14 aprilie, de catre procurorul sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, insa a fost anuntata presei vineri, in aceeasi zi in care un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus redeschiderea anchetei, la cererea unui protestatar ranit in timpul evenimentelor din 10 august 2018. Potrivit unui anunt al DIICOT, procurorul sef adjunct a admis plangerile formulate de catre sase petenti si a dispus redeschiderea urmaririi penale fata de fostii sefi ai Jandarmeriei, dar si in cazul Sperantei Cliseru - fost prefect al Capitalei.Astfel, a fost redeschisa urmarirea penala:* sub aspectul savarsirii de catre maiorul Laurentiu Valentin Cazan a infractiunilor de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals;* sub aspectul savarsirii de catre colonelul Gheorghe Sebastian Cucos si colonelul Ionut Catalin Sindile a infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva;* sub aspectul savarsirii de catre Speranta Cliseru a infractiunilor de fals intelectual si favorizarea faptuitorului.De asemenea, procurorul sef adjunct al DIICOT a dispus infirmarea in parte a ordonantei din data de 26.06.2020 emisa in dosarul "10 august" cu privire la dispozitiile de:* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii de catre suspectii maior Laurentiu Valentin Cazan, colonel Gheorghe Sebastian Cucos si colonel Ionut Catalin Sindile a infractiunilor de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals, complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva, raportat la starile de fapt retinute in cuprinsul ordonantei de continuare a urmaririi penale nr. 18/2018 din 20.09.2018 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare;* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie la fals intelectual si participatie improprie la uz de fals, raportat la starile de fapt retinute in cuprinsul ordonantei nr. 18/D/2018 a PICCJ - Sectia Parchetelor Militare prin care la data de 12.09.2018 s-a dispus extinderea urmaririi penale;* clasare a cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu, respectiv complicitate la participatie improprie la purtare abuziva, raportat la starile de fapt pentru care s-a dispus extinderea urmaririi penale la data de 23.04.2019 prin ordonanta nr. 18/D/2018 a PICCJ - Sectia Parchetelor Militare.Totodata, s-a dispus redeschiderea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie la fals intelectual si participatie improprie la uz de fals, respectiv complicitate la abuz in serviciu, respectiv complicitate la participatie improprie la purtare abuziva.Ordonanta de redeschidere a urmaririi penale trebuie insa confirmata de un judecator de la Tribunalul Bucuresti. Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri redeschiderea anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei i n dosarul "10 august", dupa ce a fost admisa o plangere a unui protestatar.Este vorba despre Ioan Craciuneanu, care a fost gazat si amenintat de jandarmi la mitingul din Piata Victoriei, iar o grenada de mana cu efect iritant lacrimogen a cazut langa el si l-a ranit la picior.Decizia a fost luata intr-un proces separat de dosarul in care Tribunalul Bucuresti a respins, pe 2 martie 2021, o solicitare de redeschidere a anchetei facuta de fostul procuror -sef al DIICOT Giorgiana Hosu.In urma acestei decizii, care este definitiva, procurorii vor redeschide urmarirea penala impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei , colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, fost prim-adjunct al Jandarmeriei Romane, maiorul Laurentiu Cazan, fost director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, colonelul Catalin Sindile, fost sef al Jandarmeriei Romane.De asemenea, va fi redeschisa urmarirea penala si in cazul comisarului-sef de politie Mihai Dan Chirica, fost secretar de stat pentru relatia cu prefectii din MAI.