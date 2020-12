Curtea Suprema: Dosarul "Ferma Baneasa" a fost repartizat corect la completul de judecata care a dat sentinta finala

Verificarea, facuta de un complet condus de judecatorul Ionut Matei

Potrivit unui comunicat de presa, in urma verificarilor a rezultat ca activitatea de judecata in dosarul "Ferma Baneasa", avand stadiul procesual apel, s-a desfasurat la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu respectarea principiului distribuirii aleatorii, prevazut de art.11 din Legea nr. 304/2004, sens in care sunt relevante urmatoarele constatari:* Dosarul in cauza a fost primit de la Curtea de Apel Brasov, inregistrat la Registratura Generala a ICCJ la data de 24 decembrie 2019, ora 12,25, la Sectia Penala, in sistemul ECRIS la ora 13,14 si repartizat aleatoriu, in sistem informatic, in aceeasi zi, la ora 15, impreuna cu toate dosarele inregistrate la data respectiva.* La dosarul cauzei sunt atasate dovezile de repartizare aleatorie la Completul nr. 4, in acord cu hotararea colegiului de conducere al ICCJ nr. 221/2019.* In perioada de referinta, toate cele noua completuri de trei judecatori ale Sectiei penale erau active pentru repartizare si erau configurate corespunzator parametrilor stabiliti prin hotararile colegiului de conducere.* La data repartizarii, niciunul dintre completurile de 3 judecatori nu era blocat sau exclus de la repartizarea aleatorie.* Referitor la chestiunea numarului de parti, invocata in memoriul transmis, Compartimentul IT a simulat calculul complexitatii dosarului folosindu-se variantele cu 40, respectiv 26 de parti, rezultand ca, in ambele variante, s-a obtinut acelasi rezultat privind complexitatea dosarului, ca urmare a ponderii reduse a acestui criteriu in formula de calcul (automat) a complexitatii, neexistand astfel elemente care sa conduca la influentarea criteriilor de repartizare aleatorie.Curtea Suprema mai transmite ca, in ceea ce priveste auditarea externa a sistemului de repartizarea aleatorie a cauzelor, Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca orice alta instanta judecatoreasca, este doar utilizator al aplicatiei informatice ECRIS, dezvoltata si gestionata de catre Ministerul Justitiei, prin directia sa de specialitate. Conform art.53 alin.(3) din Legea nr.304/2004, auditarea externa a sistemului se realizeaza sub conducerea Ministerului Justitiei.Pe 22 decembrie, presedintele Instantei supreme, Corina Corbu, a anuntat ca a dispus efectuarea de verificari in legatura modul in care dosarul "Ferma Baneasa" a fost repartizat la un complet de judecata condus de magistratul Ionut Matei.Decizia a venit dupa ce jurnalistul Dan Andronic, condamnat la trei ani inchisoare cu suspendare in acest dosar, a postat un mesaj pe Facebook in care sustinea ca Florian Coldea , fost prim-adjunct al directorului SRI, stia inca dinainte de inregistrarea cauzei la Inalta Curte de Casatie si Justitie la ce complet de magistrati va fi repartizat dosarul.CITESTE: