Dosarul finantarii campaniei electorale din 2009, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Elena Udrea si Ioana Basescu contesta condamnarile

Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie judeca, joi, de la ora 12.00, apelul formulat de inculpatii din dosarul finantarii campaniei electorale din 2009.Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fost condamnata, in 2 martie, de Curtea de Apel Bucuresti, la 8 ani de inchisoare, iar Ioana Basescu la cinci ani de inchisoare, in dosarul finantarii campaniei electorale prezidentiale din 2009.In acelasi dosar, Dan Andronic, acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, a fost achitat.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Tulcea Victor Tarhon a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita, fostul secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului Gheorghe Nastasia a primit 6 ani de inchisoare, iar Ioan Silviu Wagner, director general al Oil Terminal, acuzat de delapidare, a fost condamnat sa trei ani de inchisoare cu suspendare.Ioana Basescu si Ioan Silviu Wagner trebuie sa achite suma de 119.000 lei catre SC Oil Terminal.De asemenea, instanta a mentinut masura asiguratorie instituita asupra bunurilor aflate in proprietatea Ioanei Basescu.Instanta a decis sa fie confiscate de la Elena Udrea sumele de 691.029,63 lei si 918.864 lei ce au facut obiectul luarii de mita, precum si suma de 305.118 lei.De asemenea, mentine masura asiguratorie instituita asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea acesteia. DNA ceruse o condamnre de 12 de inchisoare pentru Elena Udrea si 15 ani pentru Ioana Basescu.In mai 2017, procurorii DNA i-au trimis in judecata la instanta suprema pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor, pe fostul secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului Gheorghe Nastasia, pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Tulcea Victor Tarhon, pentru luare de mita, pe Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu, pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor si pe Ioan Silviu Wagner, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare.De asemenea, DNA a dispus trimiterea in judecata a lui Dan Andronic pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Procurorii mentioneaza in rechizitoriu ca in cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie , delapidare si evaziune fiscala care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala.Potrivit procurorilor, legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era facuta de catre Elena Udrea, care, la momentul respectiv, conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare.Remiterea foloaselor infractionale era disimulata prin contracte fictive incheiate cu firme care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta, mentioneaza procurorii DNA.