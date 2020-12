O noua achitare in dosarul "Lukoil". Procurorii acuza un prejudiciu de peste 1,7 miliarde de dolari

Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova s-a pronuntat, miercuri, in dosarul instrumentat in prima faza de fostul procuror Mircea Negulescu in care au fost deferiti justitiei, printre altii, SC Petrotel Lukoil Ploiesti si persoane care, la data faptelor, activau in structurile de conducere ale rafinariei de la Ploiesti.Conform deciziei magistratilor, cei sase inculpati persoane fizice si doi inculpati persoane juridice, SC Petrotel Lukoil Ploiesti si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, in sarcina carora anchetatorii au retinut infractiuni precum folosirea cu rea-credinta a capitalului societatii, spalare a banilor si complicitate la savarsirea acestora, au fost achitati.De asemenea, instanta a decis revocarea masurilor asiguratorii dispuse in cauza.Decizia Tribunalului Prahova poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.Dosarul Lukoil a fost trimis in judecata initial de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti la data de 3 august 2015, fiind deferite justitiei SC Petrotel Lukoil Ploiesti, SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, dar si sase persoane fizice: directorul general de la acel moment al Petrotel Lukoil Ploiesti, Andrey Bogdanov, directori generali adjuncti de la acel moment din cadrul societatii de la Ploiesti - Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Danulescu -, un membru al Consiliului de Administratie al Petrotel Lukoil, Andrei Rata, si contabilul-sef Dorel Dutu.La acel moment, procurorii anuntau ca prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalentul a 1.766.766.125,10 euro.In rechizitoriul intocmit in cauza se arata ca, in perioada 2011-2014, inculpatii, in calitate de administratori si directori generali ai SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, au folosit cu stiinta si cu rea-credinta bunurile si creditul de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societati comerciale in care aveau interes direct sau indirect, prin incheierea, in numele si pe seama SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, a unor contracte de achizitie de materie prima (titei), precum si prin incheierea unor contracte de livrare de produse finite in conditii de pret dezavantajoase societatii comerciale, avand ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preturi de livrare situate sub costurile de productie."In aceeasi perioada, inculpatii cu stiinta au folosit cu rea-credinta creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings Bv Olanda, membra a grupului Lukoil, in care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea ca au dispus, autorizat, incuviintat efectuarea de plati cu titlu de restituire de imprumut in virtutea contractelor de creditare in cadrul carora SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti avea calitatea de imprumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume imprumutate carora, cu stiinta si in detrimentul societatii, le-au schimbat destinatia prin stingerea unui imprumut in curs, favorabil ca si conditii de creditare cu un imprumut defavorabil ca si conditii de creditare destinat investitiilor si care nu s-au regasit in investitiile societatii precum si sume restituite cu titlu de rambursare imprumut si provenite dintr-un aport de capital simulat", se arata intr-un comunicat emis de procurori la acel moment.Totodata, inculpatii au dispus si ordonat transferuri de sume de bani despre care cunosteau ca provin din savarsirea infractiunii de utilizare cu rea-credinta a creditului societatii, faptele intrunind elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani, mentionau anchetatorii.Ulterior, instanta de fond a constatat neregularitatea rechizitoriului, iar in ianuarie 2016 a dispus restituirea dosarului la PCA Ploiesti, decizia Tribunalului Prahova fiind motivata prin ''pasivitatea totala'' a procurorului care nu a remediat acele neregularitati si nici nu a comunicat in termenul legal Tribunalului Prahova daca isi mentine sau nu dispozitia de trimitere in judecata a dosarului.La data de 22 ianuarie 2016, PCA Ploiesti a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca dosarul Lukoil a fost din nou trimis in judecata, dupa ce procurorii au remediat neregularitatile constatate de magistrati In octombrie 2018, Tribunalul Prahova i-a achitat, pe fond, pe inculpatii din acest dosar iar ulterior Curtea de Apel Ploiesti a admis apelul procurorilor la decizia de achitare si a trimis dosarul la rejudecare la Tribunalul Prahova.