Dosarul Rompetrol 2: Se cere urmarirea penala a patru fosti ministri

Procurorii DIICOT au cerut presedintelui Klaus Iohannis sa incuviinteze urmarirea penala a patru fosti ministri in dosarul Rompetrol 2.

Cei patru fosti ministri sunt:

Sebastian Vladescu - ministru al Finantelor in Guvernul Tariceanu;

Gheorghe Pogea - vicepremier in Guvernul Tariceanu, ministru de Finante in guvernul Boc;

Mihai Tanasescu - ministrul de Finante in Guvernul Nastase;

Dan Ioan Popescu - ministrul Industriei in Guvernul Nastase

Administratia Prezidentiala a anuntat, marti seara, ca solicitarile procurorilor au ajuns deja la presedintele Klaus Iohannis.

In noul dosar Rompetrol, procurorii DIICOT cerceteaza conditiile in care a fost privatizata Petromidia si acordul prin care datoriile ei au fost convertite in actiuni.

Dosarul Rompetrol 2 este disjuns din cel in care au fost deja condamnate 12 persoane si in care a fost judecat si Dinu Patriciu.

In dosarul initial, Rompetrol 1, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv, in octombrie 2014, pe fostul senator Sorin Rosca Stanescu, la doi ani si patru luni de inchisoare, si pe fostul ministru Sorin Pantis, la doi ani si opt luni de inchisoare, in ambele cazuri pedepsele fiind dispuse cu executare.

In cazul omului de afaceri Dinu Patriciu, judecatorii Curtii au incetat procesul penal, ca urmare a decesului acestuia si au lasat nesolutionata partea civila legata de acesta.

D.R.