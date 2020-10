Galati: Doua functionare de la Serviciul de Evidenta a Persoanei, condamnate pentru fapte de coruptie

Potrivit sursei citate, Curtea de Apel Galati a admis apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati si de catre doua dintre persoanele inculpate, a desfiintat in parte sentinta penala pronuntata de Tribunalul Galati si, in rejudecare, a dispus condamnarea unei inculpate, referent in cadrul SPCLEP Galati, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita in forma continuata si de instigare la fals in declaratii in forma continuata, la pedeapsa principala rezultanta de 2 ani si 5 luni inchisoare cu suspendare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, condamnarea unei alte inculpate, tot referent in cadrul SPCLEP pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata, la pedeapsa principala de 2 ani inchisoare cu suspendare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.De asemenea, celor doua li s-a aplicat pedeapsa complementara constand in interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunilor, pe o perioada de 2 ani.O a treia inculpata, persoana fara calitate speciala, a fost condamnata la 3 ani si 8 luni inchisoare pentru infractiunea de trafic de influenta in forma continuata. Totodata, instanta a dispus confiscarea de la inculpata, in folosul statului, a sumelor de 2.310 euro si 850 lei.Hotararea este definitiva.In fapt, in urma probatoriului administrat, a rezultat faptul ca, in cursul anilor 2013 -2014 cele doua inculpate au primit, in mod direct, diverse sume de bani, bunuri sau alte foloase in vederea indeplinirii, neindeplinirii sau urgentarii unor acte care intrau in indatoririle acestora de serviciu, respectiv primirea si verificarea documentelor necesare eliberarii cartilor de identitate, precum si eliberarea acestora.In perioada august-septembrie 2014 inculpata fara calitate speciala, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a pretins si primit, sumele de 2.310 euro si 850 de lei de la mai multe persoane, lasand sa se creada ca are influenta asupra unor functionari publici din cadrul SPCLEP Galati, Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Galati, Registrul Auto Roman, precum si asupra angajatilor unei scoli de soferi din municipiul Galati, rezulta din comunicatul mentionat.In schimbul acestei influente, a promis ca ii va determina pe functionarii publici sa indeplineasca acte contrare indatoririlor de serviciu, respectiv eliberarea unor documente cu privire la verificarea tehnica a autoturismelor fara efectuarea acesteia, eliberarea unor carti de identitate fara respectarea prevederilor legale, eliberarea unor permise de conducere fara sustinerea probelor teoretice si practice, intocmirea unor dosare cu privire la absolvirea cursurilor pentru sustinerea examenului in vederea obtinerii permisului de conducere, fara urmarea acestora, mai indica sursa citata.