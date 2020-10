Vaslui: Doua persoane, arestate la domiciliu dupa ce au falsificat bacnote

Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, 17 octombrie, de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Vaslui, este vorba despre un barbat de 29 de ani, din comuna vasluiana Muntenii de Jos si o femeie de 21 de ani, din comuna Prisacani, judetul Iasi, care locuiau fara forme legale in municipiul Vaslui."In urma derularii actiunii de prindere in flagrant, au fost gasite si ridicate in vederea cercetarii 12 bancnote ce prezinta suspiciuni de contrafacere, in cupiura de 100 euro, ce prezentau aceeasi serie. Totodata, au fost identificate si sisteme informatice folosite la derularea activitatii infractionale sau obtinute ca urmare a acesteia. Din cercetari a rezultat ca cele doua persoane s-au folosit de anunturi de mica publicitate postate de persoanele vatamate pe retele de socializare si le-au contactat in vederea cumpararii unor sisteme informatice de tip laptop. Ca plata au fost folosite bancnote ce prezinta suspiciuni de contrafacere, in cupiura de 100 euro. Cei doi au reusit sa insele astfel doua persoane vatamate din judetul Vaslui", se arata in comunicatul IPJ Vaslui.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, falsificare de monede si punere in circulatie de valori falsificate, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale a celor doua persoane.