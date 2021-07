Cum a ajuns un teren din Bucuresti al armatei pe mana unui rechin imobiliar. 2,4 milioane de dolari din doar 1,62 de hectare

Cum s-a desfasurat intreaga afacere

Terenul, retinut in trecut pentru instalarea bateriilor antiaeriene care fortificau Bucurestiul, este disputat de Ministerul Apararii dar si de catre MAI, care incearca acum in instanta sa anuleze actul de retrocedare, scriu jurnalistii de la Rise Project Potrivit sursei citate, Comisia Municipala de Fond Funciar i-a "retrocedat" lui Dragos Dobrescu, in doar sapte luni, ceea ce nu retrocedase, vreme de sapte ani, familiei celor care stapanisera acel teren, inainte de colectivizare.Faptele acestea au avut loc cu mai bine de un deceniu in urma, insa Ministerul Apararii Nationale (MApN) si Ministerul de Interne (MAI) se lupta si astazi sa anuleze, in instanta, titlul de proprietate eliberat cu respectiva ocazie."Numele rechinului imobiliar care a beneficiat de aceasta "retrocedare" este Dragos Dobrescu (50 de ani), un multimilionar pe care personaje din mediul politic sau din cercurile mondene il descriu ca numarandu-se printre apropiatii fostului presedinte al PNL Crin Antonescu , in perioada in care acesta din urma se afla la varful carierei sale politice.Pe langa miza "de securitate nationala" a acestui litigiu, care arata cum institutiilor de aparare li se poate amputa patrimoniul, fara ca ele sa aiba macar un cuvant de spus in aceasta privinta, cazul de fata este si o ilustrare, aproape didactica, a parvenirii fulminante pe care au presupus-o afacerile cu drepturi litigioase in Romania ", scriu jurnalistii de la Rise.In 1998, patru persoane au depus la Primaria Sectorului 4 o cerere prin care solicitau sa li se retrocedeze, pe raza acestui sector, un teren in suprafata de 1,62 hectare. Temeiul revendicarii lor venea din faptul ca doi dintre stramosii pe care ii mosteneau se inscrisesera cu acest teren, in 1962, in Cooperativa Agricola de Productie Dudesti. Timp de sapte ani, revendicarile celor patru au fost sterile.In iunie 2005, cei patru au renuntat sa isi mai astepte improprietarirea si si-au vandut dreptul succesoral catre Dragos Dobrescu. (La vremea aceea, un tanar de 34 de ani care vana tipul acesta de titluri de valoare, pe tot cuprinsul Bucurestiului). Pretul pe care l-au primit pentru cedarea dreptului de a revendica acea proprietate familiala a fost de 16.200 de euro, adica cate un euro pentru fiecare metru patrat."Odata ce mostenirea de 1,62 hectare - deocamdata, ipotetica - a ajuns la Dragos Dobrescu, mecanismele statului roman s-au pus in miscare in sensul de a o transforma din "ipotetica" in concreta.Trei saptamani mai tarziu, in iulie 2005, Primaria Capitalei transmitea ca un teren de pe malul sudic al "deltei" Vacaresti, in legatura cu care i se solicitasera informatii, era liber de sarcini. Prin urmare, susceptibil la a fi "retrocedat".Alte patru luni mai tarziu, in noiembrie 2005, primarul Sectorului 4, Adrian Inimaroiu (PNL), propunea Comisiei de Fond Funciar de pe langa Prefectura Bucuresti ca retrocedarea terenului cerut de Dobrescu sa aiba loc pe respectivul amplasament, de langa "delta" Vacaresti, "liber de sarcini". Peste alte doua luni, in ianuarie 2006, Comisia de Fond Funciar hotara, cu unanimitate de voturi, sa aprobe retrocedarea.Asadar, ceea ce nu i se retrocedase, timp de sapte ani, (1998 - 2005), familiei in drept, i s-a retrocedat, in doar sapte luni, (iunie 2005 - ianuarie 2006), lui Dragos Dobrescu", arata sursa citata.Potrivit celor de la Rise Project, imediat ce lui Dobrescu i se emite titlul de proprietate in martie 2007, acesta vinde - in mod suspect - terenul catre o terta persoana.Abia dupa sase ani, in 2013, MApN afla de aceasta "improprietarire", care se suprapunea cu teritoriul uneia dintre cazarmile sale, si initiaza o actiune judiciara pentru anularea retrocedarii de care a beneficiat Dobrescu.Peste alti cinci ani, in 2018, pe urmele MApN, si MAI avea sa descopere ca improprietarirea din 2007 i-a amputat o parte dintr-un teren pe care-l avea in administrare. Si sa deschida, la randul sau, un proces cu o solicitare sinonima: anularea retrocedarii din 2006-2007.Cele doua procese se judeca la Judecatoria Sector 4 si - pentru ca au acelasi obiect - au fost, recent, conexate si asezate intre copertile unui singur dosar.Practic, din cele 1,62 de hectare cu care Dobrescu a fost pus in posesie in 2006-2007, MApN sustine ca aproape un sfert reprezenta un activ pe care-l avea in administrare, iar MAI ca restul, de trei sferturi, constituia un bun propriu.Asadar, "retrocedarea" din 2006 - 2007 ar fi fost efectuata pe un amplasament deja ocupat, nicidecum "liber de sarcini" - asa cum au sustinut cei care au aprobat-o.