Drama unei fete cu parinti plecati in strainatate, care a fost obligata sa se prostitueze in Germania: "Incepusem sa nu ma mai suport. Nici nu ma mai puteam uita in oglinda"

"Nu am schitat niciun gest, pentru ca imi era frica de el"

"La un moment dat, nu mai suportam psihic ceea ce fac"

Obligata sa trimita bani in tara

Traficantul de carne vie, condamnat la peste sapte ani de inchisoare

Drama tinerei, ai carei parinti erau plecati in Italia, a inceput in octombrie 2016, cand a fost recrutata de un proxenet, cu promisiunea ca vor merge impreuna in Germania, unde vor face bani. Odata ajunsa in Germania, fata a fost obligata sa se prostitueze. Anchetatorii au aratat chinurile la care a fost supusa tanara. Proxenetul o agresa fizic si verbal, ii interzicea sa tina legatura cu membrii familiei sale, dar si cu prietenii, o ameninta cu faptul ca, daca il tradeaza, se va razbuna pe fratele sau. DIICOT a mai aratat ca fata a fost scoasa pe geam si amenintata ca va fi aruncata. In plus, tinerei i se dadeau zilnic tigari ce contineau droguri.Cu ocazia anchetei, fata, care a lucrat si pentru o agentie de fotomodele, a aratat cum a ajuns sa mearga in Germania cu cel care s-a dovedit a fi un calau., a declarat tanara traficata.Potrivit marturiei depuse de tanara, aceasta castiga zilnic intre 350 si 1.400 de euro, fiind agresata in zilele in care castiga doar 700-800 de euro. "Poti mai mult... ai stat toata ziua...", sustine fata ca ii spunea proxenetul, care i-a impus un castig de 1.000 de euro pe zi."G. avea un comportament violent fata de mine si de multe ori ma batea fara motiv. Au fost situatii cand m-a batut calcandu-ma in picioare, pentru ca discutam cu alte persoane, imi dadea cu pumnul in tot corpul. Tot in acest timp, vorbeam foarte rar cu familia, dar intotdeauna mi se spunea ce sa zic. A fost o situatie in care am fost contactata la telefon de catre Politie prin WhatsApp si am fost intrebata unde ma aflu, cu cine sunt, daca sunt de buna voie si daca sunt tinuta cu forta. G. a raspuns printr-un mesaj caruia nu-i mai stiu continutul. Apoi, am fost sunata de lucratori de politie si le-am spus ca vreau sa fiu independenta, vreau sa-mi fac viata mea, sunt majora, raspunsuri sugerate tot de G.", a marturisit tanara.Tanara romanca traficata in Germania a mai povestit ca i s-a interzis sa le dea parintilor detalii despre unde este si ce face.a mai povestit tanara.Fata a aratat ca, dupa trei luni, proxenetul care a dus-o in Germania s-a intors in tara pentru rezolvarea unor probleme personale. A revenit in cursul lunii ianuarie 2017, iar in cursul lunii februarie 2017 a plecat din nou in tara pentru ca avea probleme cu politia., a mai declarat tanara cu ocazia anchetei.Potrivit DIICOT, in doar sase luni, tanara i-a trimis proxenetului aflat in tara aproape 20.000 de euro.In urma procesului, judecat in prima instanta la Tribunalul Constanta si in apel la Curtea de Apel Constanta, proxenetul a fost condamnat la sapte ani si doua luni de inchisoare pentru mai multe infractiuni , printre care trafic de persoane si proxenetism. Totodata, proxenetul a fost obligat sa ii achite victimei daune morale de 40.000 de euro, dar si plata unor daune materiale de 18.600 de euro, bani castigati din practicarea prostitutiei, pe care tanara i-a platit proxenetului.Un raport intocmit de un psihoterapeut italian din Bologna arata efectele traficarii fetei de 19 ani. "Uneori, are ganduri negative despre propria-i viata si despre viitor. Pacienta are frecvente modificari ale dispozitiei, trecand prin diferite stari: anxietate, furie, momente depresive, apatie si indiferenta. De asemenea, prezinta apetit alimentar scazut si are tendinta de a manca foarte putin. Uneori, pacienta prezinta simptome disociative specifice depersonalizarii, in care se detaseaza de sine ca si cum ar observa evenimentele din afara sau ar trai un vis.Specific tulburarii de stres posttraumatic, pacienta are comportamente de evitare a amintirilor, gandurilor si emotiilor legate de evenimentele care au marcat-o in lunile precedente, astfel ca, desi este foarte deschisa si colaboreaza, durata procesului psihoterapeutic va fi influentata de dinamica emotionala a pacientei din cursul sedintelor psihoterapeutice", se arata in raportul psihoterapeutului italian., au aratat judecatorii Curtii de Apel Constanta, care i-au acordat victimei daunele morale de 40.000 de euro.