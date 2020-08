Dreptate pentru o fetita de sase ani violata de propriul tata. Barbatul, condamnat initial cu suspendare, a ajuns la inchisoare

Eliberat in cursul lunii mai 2020 din arest preventiv dupa ce a fost condamnat cu suspendare pentru ca si-a violat fiica de sase ani, un barbat de 50 de ani din Pitesti a ajuns din nou la inchisoare, judecatorii Curtii de Apel Pitesti condamnandu-l, in apel, definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare.Antonio Stoica a fost arestat preventiv in noiembrie 2019, fiind acuzat ca a profitat de absenta de acasa a sotiei si si-a abuzat sexual fiica in varsta de sase ani. Initial, barbatul a respins acuzatiile. Ulterior, a recunoscut fapta si a fost condamnat de Judecatoria Pitesti la doi ani si 11 luni cu suspendare. Odata cu pronuntarea sentintei, Stoica a fost pus in libertate.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti au declarat apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Pitesti. In 29 iulie, judecatorii Curtii de Apel Pitesti l-au condamnat pe violator definitv la cinci ani de inchisoare cu executare.Curtea de Apel a mai dispus ca, dupa eliberare, barbatul sa nu se apropie la o distanta mai mica de 15 metri de fiica sa, de locuinta, scoala sau alte locuri in care se afla fata.