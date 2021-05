Inspectia Judiciara verifica daca procurorul care instrumenteaza dosarul jurnalistilor de la Libertatea este in stare de incompatibilitate

Acestia adauga ca Edi Oprea nu a anuntat conducerea unitatii sale de parchet in privinta potentialului conflict de interese, dat fiind ca partenera lui de viata a fost avocata lui Marian Goleac intr-un dosar DNA Avocata in Baroul Bucuresti, i-a reprezentat intr-un dosar instrumentat de DNA, in 2019, pe Marian Goleac, mana dreapta a edilului de la sectorul 4 si pe Antonio Goleac, sef in politia locala a sectorului, fiul lui Marian. RISE Project publica si doua fotografii cu imputernicirile avocatiale ale Simonei Oprea pentru cei doi.Autorul plangerii impotriva jurnalistilor este Daniel Baluta.Catalin Tolontan, coordonatorul publicatiilor Libertatea si Gazeta Sporturilor, a fost chemat pentru audieri la DIICOT saptamana trecuta. Alaturi de el a fost chemat la DIICOT si jurnalistul Mihai Toma. Ambii sunt audiati in calitate de martori, dupa plangerea formulata de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta.Acesta s-a considerat lezat de articolele publicate in Libertatea si a cerut la Judecatoria Sectorului 2 stergerea articolelor despre el, pedepsirea ziaristilor la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si condamnarea lor penala, catre DIICOT.