UPDATE Elena Udrea afla azi daca va ramane sub control judiciar: "Cred ca este drept sa fiu achitata". Sedinta se tine cu usile inchise

Elena Udrea poate pleca din tara

Udrea, condamnata la 8 ani de inchisoare

Sedinta de judecata se tine cu usile inchise, dupa ce avocatul Elenei Udrea a cerut sa nu fie publica. El a a spus ca Udrea vrea sa dea declaratii, iar unele aspecte tin de viata privata. Instanta a acceptat cererea, noteaza G4media.ro Elena Udrea a afirmat, joi dimineata, ca nu crede ca a afectat in vreun fel independenta justitiei prin faptul ca a criticat decizia instantei."Cred ca singura solutie sa pot sa obtin achitarile pe care cred ca le merit, cred ca sunt legale si cred ca este drept sa fiu achitata, este aceea de a ma prezenta in fata instantei. Ca dovada, m-am prezentat timp de doi ani de cand m-am intors in tara, m-am prezentat la fiecare termen in fiecare din dosarele pe care le am pe rol.Cat priveste faptul ca m-as fi exprimat in fata presei si as fi criticat decizia instantei de fond, in continuare consider ca e o decizie profund ilegala, profund imorala si nedreapta, si nu consider ca am incalcat cu ceva independenta justitiei sau am afectat in vreun fel deciziile fostei judecatoare sau viitorilor judecatori in acest dosar prin faptul ca mi-am spus un punct de vedere", a declarat Udrea.Curtea de Apel Bucuresti a respins in 5 martie cererea DNA de plasare a Elenei Udrea sub control judiciar dupa decizia de condamnare la 8 ani de inchisoare in dosarul finantarii campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2009. Astfel ca, pana la o decizie definitiva Udrea poate pleca din tara daca doreste.Ea a declarat atunci ca a revenit de bunavoie in tara si nu intentioneaza sa plece din nou . "Eu m-am intors de bunavoie din Costa Rica si nu cred ca se pune problema ca in acest moment sa fie vreun risc ca eu sa plec undeva, cata vreme mi-am asumat sa vin sa traiesc in Romania", a afirmat Udrea. Ea a sustinut ca nu crede ca vreo instanta poate mentine decizia data pe fond si a afirmat ca acea sentinta este si asupra copilului sau."In baza art. 399 alin. (10) rap. la art. 214 C.proc.pen. respinge propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie de luare a masurii controlului judiciar fata de inculpata Udrea Elena Gabriela", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.In motivarea respingerii controlului judiciar, judecatoarea Claudia Jderu a sustinut ca nu se justifica o astfel de masura raportat la circumstantele bune - mediul familial, nivelul de educatie si la faptul ca a facut declaratii exprese ca nu intentioneaza sa plece in Italia, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro.Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti, la 8 ani de inchisoare, iar fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu , Ioana Basescu, la cinci ani de inchisoare, in dosarul finantarii campaniei electorale prezidentiale din 2009. Sumele care au facut obiectul luarii de mita vor fi confiscate de la Udrea. Decizia nu este definitiva.Fostul ministru Elena Udrea a afirmat ca sentinta a fost pentru ea un soc si ca a revenit in tara convinsa ca ceva s-a schimbat in Justitie.In opinia Elenei Udrea, judecatoarea din dosarul sau "a dat o decizie absurda"."Nu stiu cum va dormi la noapte! O blestem sa simta copiii ei ce simte copilul meu. Nu inteleg cum va dormi aceasta femeie linistita la noapte", a declarat Elena Udrea imediat dupa decizia instantei.