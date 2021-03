Curtea de Apel decide vineri daca ia o masura preventiva, care sa impiedice o fuga a Elenei Udrea din tara

Judecatorii CAB vor trebui sa se pronunte cu privire la "luarea masurii arestarii preventive propusa de DNA DIICOT (art.223 NCPP) luarea masurii preventive a controlului judiciar".Sedinta este programata la ora 11:00.Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fost condamnata marti, de Curtea de Apel Bucuresti, la 8 ani de inchisoare, iar fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu , Ioana Basescu, la cinci ani de inchisoare, in dosarul finantarii campaniei electorale prezidentiale din 2009. Sumele care au facut obiectul luarii de mita vor fi confiscate de la Udrea. Decizia nu este definitiva.Fostul ministru Elena Udrea a afirmat ca sentinta a fost pentru ea un soc si ca a revenit in tara convinsa ca ceva s-a schimbat in Justitie.In opinia Elenei Udrea, judecatoarea din dosarul sau "a dat o decizie absurda"."Nu stiu cum va dormi la noapte! O blestem sa simta copiii ei ce simte copilul meu. Nu inteleg cum va dormi aceasta femeie linistita la noapte", a declarat Elena Udrea imediat dupa decizia instantei.