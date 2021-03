Elena Udrea spune ca nu vrea sa fuga din tara. "Sunt un om liber, am un copil, vreau sa il cresc in libertate"

Udrea s-a prezentat la Curtea de Apel, unde se va judeca solicitarea procurorilor de a fi pusa sub control judiciar, cu interdictia de a pasari tara , in dosarul in care a fost condamnata in prima instanta la 8 ani de inchisoare privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009."Sunt singurul caz care s-a intors in tara de bunavoie. Daca as fi vrut sa nu ma intorc, nu ma intorceam acum doi ani. Am venit pentru ca mi-am dorit sa ma intorc si, va amintesc, plecarea mea s-a datorat unei decizii abuzive a instantei.Despre plecarea mea in Costa Rica cred ca nu e cazul sa discutam. Cu toate acestea, eu m-am intors de bunavoie din Costa Rica si nu se pune problema in acest moment sa fie un risc ca eu sa plec undeva", a afirmat Elena Udrea, la intrarea in sediul instantei.Ea a spus ca nu intelege de ce statul "merge cu toata forta" impotriva ei, de vreme ce nu mai are o functie publica."Se intampla atatea inovatii, atatea premiere, cate se intampla in cazul meu, chiar si dupa sapte ani. Am auzit ieri pe presedinte criticand o decizie a unui judecator.Dupa sapte ani, de cand nu mai am nicio functie publica, dupa 10 ani de cand nu mai sunt ministru, cinci ani de cand nu mai sunt deputat, totusi sa iti fie frica atat de mult de Elena Udrea, incat sa mergi cu toata forta statului impotriva mea? Eu cred ca nicio instanta nu poate sa mentina decizia de la fond, nici macar completul domnului judecator Ionut Matei de la Inalta Curte nu poate sa mentina solutia de la fond. Este dreptul meu sa cred asta si este dreptul meu sa contest in apel decizia care s-a dat si asta voi face.Sunt un om liber, am un copil, vreau sa il cresc in libertate. Condamnarea nu a fost doar asupra mea, a fost asupra unui copil de doi ani, care pana la urma de ce ar suferi o asa nedreptate? Nu mai sunt singura ca acum cinci ani, cand ma puteam lupta ca un haiduc, acum am responsabilitatea unui copil, ma lupt pentru el, nu doar pentru mine", a adaugat Udrea.Fostul ministru a facut referire si la blestemele pe care le-a adresat judecatoarei care a condamnat-o."Suntem la Justitie, nu suntem la Biserica, iar, inainte de momentul acela, tatal, cred al uneia dintre fetitele care a fost omorata de soferita beata, a blestemat la televizor judecatoarea care a eliberat-o. Oamenii au asemenea sentimente, mai ales cand este vorba despre un copil. Evident sunt emotiile cuiva care crede in Dumnezeu. Oamenii care nu cred in Dumnezeu de ce s-ar speria de blesteme?", a sustinut Elena Udrea.Directia Nationala Anticoruptie a cerut, la Curtea de Apel Bucuresti, luarea masurii controlului judiciar, cu interdictia de a parasi tara, fata de fostul ministru Elena Udrea, dupa ce a fost condamnata in prima instanta la 8 ani de inchisoare in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009.Potrivit unor surse judiciare, procurorii invoca faptul ca Udrea ar putea sa fuga din Romania inainte de a fi condamnata definitiv, asa cum s-a intamplat in trecut, cand fostul ministru a parasit tara inaintea sentintei in dosarul 'Gala Bute'.De asemenea, procurorii invoca declaratiile date recent de Elena Udrea la adresa judecatoarei care a condamnat-o.Elena Udrea a fost condamnata, marti, de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare a banilor.In acelasi dosar, Ioana Basescu, fiica fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnata la 5 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor. Ea a primit 3 ani pentru instigare la delapidare si doua pedepse pentru instigare la spalarea banilor, de 3 si 5 ani, acestea au fost contopite, rezultand o condamnare finala de 5 ani cu executare.Jurnalistul Dan Andronic, trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, a fost achitat.Alte condamnari: Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvoltari) - 6 ani pentru luare de mita; Victor Tarhonm (fost presedinte al Consiliului Judetean Tulcea) - 4 ani cu suspendare pentru luare de mita; Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal) - 3 ani cu suspendare pentru delapidare. In termenul din 26 ianuarie, procurorul DNA a cerut o pedeapsa orientate spre maximum si in cazul afaceristului Dan Andronic , judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. El a solicitat instantei sa anuleze suspendarea primita de Dan Andronic- 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa, iar omul de afaceri sa execute pedeapsa in penitenciar