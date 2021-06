Eleva din Deva, agresata de iubit. Barbatul era casatorit de 18 ani si a filmat-o in imprejurari injositoare ca sa ii dovedeasca sotiei ca o iubeste

Credea ca daca fac sex oral, nu isi inseala sotia

Judecatoria Deva l-a condamnat pe Ovidiu T. la trei ani si doua luni de inchisoare , iar pe fosta sa apropiata, care l-a ajutat in comiterea agresiunii, la un an de inchisoare, scrie Adevarul.ro . Sentinta nu este definitiva si a fost contestata, iar dosarul a fost trimis la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru judecarea apelului."In primavara anului 2018, in perioada lunii mai, cu toate ca inculpatul se afla intr-o relatie de casnicie de aproximativ 18 ani, avand doi copii minori, inculpatul si persoana vatamata au inceput o relatie intima, intre acestia consumandu-se mai multe raporturi sexuale orale, fie la locuinta persoanei vatamate, fie la domiciliul inculpatului.Desi persoana vatamata nutrea ca relatia dintre ea si inculpat sa se dezvolte pe mai multe planuri, inculpatul s-a rezumat la acte sexuale orale, considerand ca astfel nu ar comite un adulter, iar pe de alta parte ca persoana vatamata nu merita mai multa consideratie din partea sa", se arata in dosar.Surprinsi de sotie Adolescenta, care avea 16 ani in 2018, a inceput sa fie geloasa pe familia amantului sau, iar la un moment dat, chiar sa ii ameninte sotia.Femeia a plecat de acasa, iar ca sa o induplece sa se intoarca, amantul si-a chemat iubita, a legat-o de scaun, a batut-o si i-a cerut sa ii ceara scuze sotiei. Totul a fost inregistrat video."Vazand ca adolescenta nu este hotarata sa faca acest lucru, a lovit-o cu palmele peste fata, provocandu-i hemoragie nazala. "Pe parcursul intregii inregistrari, inculpatul, dand dovada de cruzime, a lovit in mod repetat persoana vatamata, in general in zona fetei, a tras-o de par, i-a manjit fata, scalpul si tricoul cu sangele acesteia, i-a adresat injurii si cuvinte jignitoare, amenintari cu acte de violenta si cu moartea, solicitandu-i sa-si ceara scuze sotiei sale si sa promita ca nu-l va mai cauta.Desi persoana vatamata l-a rugat pe inculpat la exercitarea fiecarui act de violenta fizica, sa nu o mai loveasca, acesta a continuat agresiunea fizica si supunerea la umilinte, reprosandu-i ca i-a distrus familia", se arata in dosar.Tratamentul pe care adolescenta l-a suferit a fost unul degradant. Intreaga scena, de opt minute, a fost filmata cu telefonul mobil."La un moment dat, inculpatul s-a dezbracat complet si tinand persoana vatamata de barbie, a amenintat-o ca o omoara, ca o desfigureaza, intinzandu-i sangele de pe fata spre crestetul capului, apoi tinandu-se de organul genital a afirmat ca "ma p. pe tine", timp in care victima in mod repetitiv se adresa inculpatului "te rog frumos sa ma ierti". Pe parcursul inregistrarii video, inculpatul, observand sangele ce se scurgea pe fata persoanei vatamate urmare hemoragiei nazale, exclama "uite cum curge sangele din tine, ia si manca, manca, sangele", introducandu-i degetul manjit in gura, apoi ii lipeste bratul de gura spunand "pupa vena asta din care mi-a curs sangele meu".Ulterior, inculpatul ii reproseaza persoanei vatamate ca in ultima luna i-a distrus viata, motiv pentru care in situatia in care aceasta va ramane in municipiul Deva mai mult de doua luni, "o va da la tigani", sa "o bage in posta ", apoi, manjindu-si din nou cu sange degetul, il duce la gura persoanei vatamate spunandu-i "scoate limba si gusta, cum ai gustat din p. mea". I-a ridicat tricoul persoanei vatamate, agresandu-i-se ironic "astea-s tate?" si se indrepta spre un corp de mobilier din bucatarie, moment in care victima striga cu disperare in glas: nu cutitul, te rog nu", se arata in dosar.Cu cutitul la gat Cea de-a doua inregistrare video, avand o durata de aproximativ un minut, realizata cu aceeasi ocazie, l-a surprins pe barbat avand in mana un cutit de bucatarie, pe care l-a tinut cu taisul lipit de gatul fetei, solicitandu-i sa jure ca aceasta nu-l va mai cauta, precum si sa ceara inca o data scuze sotiei sale.Dupa filmarea acestei scene, Ovidiu T. a eliberat-o pe adolescenta. "Dupa o perioada, inculpatul a aratat filmarea realizata, sotiei sale, de care se despartise deja in fapt, pentru a-i demonstra acesteia ca nu are vreo legatura cu persoana cu care a fost surprins in bar in timp ce intretinea un raport sexual oral", se arata in dosar. Sotia a divortat de acesta si chiar a cerut un ordin de protectie impotriva lui, din cauza agresiunilor comise.