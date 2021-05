Cum au fost "tepuite" mai multe firme care credeau ca fac afaceri cu statul, dar lucrau pentru un escroc

A comandat 26 de camioane de lemne

Condamnat in trecut pentru fapte similare

In trecut, escrocul a mai fost condamnat pentru aceleasi fapte.Un escroc din judetul Satu-Mare a reusit sa primeasca materiale de constructii de zeci de mii de lei dupa ce a spus ca este reprezentant al Primariei Satu-Mare sau al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu-Mare (DGASPC). Spre exemplu, in martie 2020, cand Romania era in plina stare de urgenta, escrocul a sunat la o firma de constructii, s-a prezentat ca director al Serviciului de asistenta sociala din cadrul Primariei Satu Mare si a spus ca doreste sa cumpere materiale de constructii necesare construirii unor case pentru persoane nevoiase.Escrocul i-a mai spus reprezentantei firmei de constructii ca are nevoie urgent de materiale, iar ulterior, transformandu-si vocea intr-una de femeie a sunat la firma de constructii, a spus ca este contabila la primarie si a cerut contul pentru efectuarea platii. Firma a livrat materialele in valoare de 2.800 de lei la o adresa dintr-un sat, dar banii nu i-a mai vazut.In acest fel, escrocul a tepuit mai multe firme, doua dintre ele cu 21.000 de lei, respectiv 35.000 de lei.La una dintre firmele pe care le-a luat in vizor, dandu-se reprezentant al Primariei Satu-Mare, escrocul a comandat 26 de camioane de lemne. O reprezentanta a firmei i-a spus ca nu are cantitatea asta. Totusi, un prim transport de lemne a fost facut la o adresa indicata de escroc. Acolo, soferul camionului cu lemne a vazut o masina plina cu conserve, de la o alta firma tepuita. "Carlos", asa cum se prezenta escrocul, i-a spus soferului de pe camionul cu lemne ca trimite conservele la copiii nevoiasi "ceea ce a contribuit oarecum la mentinea increderii sale ca a livrat lemnele primariei".Dupa ce a fost descoperita escrocheria, iar "Carlos" a fost pus sub acuzare, s-a constatat ca acesta este recidivist, fiind condamnat in trecut pentru fapte similare. Astfel, escrocul a fost condamnat definitive la patru ani si sase luni de inchisoare, la aplicarea pedepsei avandu-se in vedere inclusiv ca faptele au fost comise in starea de urgenta."Curtea retine ca inculpatul a indus in eroare mai multe persoane, folosindu-se de nume si calitati mincinoase si sub diferite calitati, sustinand atunci cand apela reprezentantii sau angajatii persoanelor vatamate ca este fie director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din cadrul Primariei Satu Mare, fie ca este contabila Primariei Satu Mare, fie, atunci cand receptiona materialele, ca este director de santier sau angajat al Primariei Satu Mare", se arata in sentinta Curtii de Apel Oradea.De asemenea, judecatorii au retinut ca "inculpatul a folosit adevarate stratageme si regii, exemplificativ fiind faptul ca atunci cand purta convorbirile telefonice, le-a cerut persoanelor care se aflau in apropierea sa sa poarte discutii din care sa rezulte ca s-ar fi aflat pe un santier sau sustinea ca societatile pe ai caror reprezentanti ii contacta au fost recomandate de persoane importante din administratia locala"."Curtea opineaza ca cele opt actiuni de inducere in eroare comise de inculpat care fac obiectul prezentei cauze se inscriu intr-un adevarat patern comportamental cu caracter fraudulos", au mai aratat judecatorii care l-au trimis pe escroc dupa gratii.