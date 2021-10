Plăteau serviciile sexuale ale prostituatelor cu bancnote de euro false. Poliția a intrat pe fir și a descoperit aproape 100.000 de euro falsificați

O grupare de patru infractori specializați în falsificarea de bani a fost descoperită după cei doi dintre aceștia au plătit serviciile sexuale de care au beneficiat din partea unor prostituate cu bancnote de 100 de euro false.

Întâmplarea a avut loc în municipiul Târgu Jiu în decembrie 2019. Dosarul a fost trimis în judecată în 2020, iar pe 8 octombrie a fost pronunțată prima hotărâre. Totul a plecat de la momentele fierbinți pe care doi dintre infractori le-au petrecut în 29 decembrie 2019 în compania a două prostituate.

Cei doi (Ioan Dorin Șerban și Ioan Daniel Stoica) au plătit serviciile cu bancnote falsificate în cupiură de 50 euro și 100 euro. In aceeași zi, prostituatele au mers la o casă de schimb valutar pentru a valorifica bancnotele. Acestea au fost reținute pe loc de către operatoare pentru că prezentau elemente de contrafacere.

Una dintre cele două femei l-a recunoscut pe client dintr-o serie de fotografii și le-a spus polițiștilor că acesta avea asupra sa o borsetă în care se găsea o sumă mare de bani în bancnote euro. Prostituata a declarat că a primit 100 de euro de la bărbat și a trebuit să îi dea rest 300 de lei. La plecarea din apartament, unul dintre bărbați le-a mai oferit celor două câte 50 de euro cadou, bancnote care s-au dovedit, de asemenea, false.

Ancheta a stabilit, ulterior, că unul dintre cei doi bărbați a continuat activitatea infracțională în aceeași zi. Astfel, acesta s-a întâlnit cu o altă prostituată, căreia i-a dat tot 100 de euro falsificați în schimbul serviciilor sexuale, primind ca ”rest” suma de 250 de lei. Ulterior, bărbatul a mai convins-o să îi schimbe 200 de euro cu 700 de lei.

Și în acesta caz, bancnotele au fost confiscate în momentul în care femeia a mers la o casă de schimb valutar. Cercetările au scos în evidență că cei doi bărbați au mai înșelat anterior și alte prostituate care ”acționau” pe raza municipiului Târgu Jiu.

A recunoscut banii falși

Una dintre prostituate, care anterior lucrase și în străinătate, și-a dat seama că banii sunt falsificați. ”În momentul în care au intrat, mi-au spus că vor să stea fiecare câte o oră cu mine, iar (...) a scos din buzunarul pantalonilor o sumă foarte mare de bani, constituită din bancnote de 100 și 50 euro. Ulterior, a pus pe masa din bucătărie patru bancnote de 100 euro și opt de 50 euro pentru a achita cele două ore reprezentând serviciile sexuale ale lui și ale lui (...), chiar dacă eu le spusesem la început să o oră costă 300 lei.

Eu am luat banii de pe masa din bucătărie și am procedat la verificarea acestora, întrucât mai lucrasem în străinătate cu bancnote euro și mi-am dat seama că cele patru bancnote de 100 euro și opt de 50 euro sunt false, prin prisma faptului că am dat cu unghia peste acestea și au început să se dezlipească, neavând elementele de siguranță pe care eu le cunoșteam. Când mi-am dat seama că bancnotele sunt false, le-am spus să iasă afară din garsonieră pentru că nu le înghit gălușca, iar aceștia mi-au transmis că nu rămâne așa și or să îmi arate ei mie cine sunt țiganii”, a declarat femeia anchetatorilor.

Polițiștii de la „Crimă Organizată” au început să îi urmărească operativ pe cei doi bărbați și au stabilit că aceștia primeau banii falși din Italia. Bancnotele erau ascunse în autoturisme second hand care erau transportate spre România pe platformele unor TIR-uri. În 13 februarie 2020, Ioan Dorin Șerban și Dumitru Saul Bobăilă s-au deplasat în Arad unde a intrat în scenă un alt inculpat (Vasile Romeo), de la care au primit o sumă importantă de bani. Pe teritoriul județului Timiș au fost opriți în trafic, iar în mașină a fost descoperită suma de 16.000 de euro, în bancnote care s-au dovedit falsificate.

La domiciliul lui Vasile Romeo, din Arad, s-au mai găsit 73.820 de euro contrafăcuţi și un pistol, 16 cartuşe neutilizate, două pachete cu aproximativ trei grame cu substanţă sub formă de pulbere albă, două grame de fragmente vegetale verde-oliv. Cercetările privind originea substanțelor, despre care se bănuia că erau heroină și cannabis, au fost disjunse către DIICOT.

Judecătoria Târgu Jiu l-a condamnat pe Ioan Dorin Șerban la pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Dumitru Saul Bobăilă a primit pedeapsa de 2 ani de închisoare cu suspendare pe un termen de 3 ani. Stoica Ioan Daniel a fost condamnat la 4 ani de închisoare în regim de detenție, iar Vasile Romeo s-a ales cu 4 ani și 6 luni, plus 149 de zile dintr-o pedeapsă anterioară. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Craiova.

