CNCD: Evacuarea unei persoane dupa decesul partenerului cu care a locuit 25 de ani poate avea efecte discriminatorii

In acest sens, CNCD face referire la prevederi "care sa reglementeze regimul juridic privind convietuirea acestor cupluri de sex diferit", arata un comunicat al Consiliului.Totodata, CNCD citeaza, in cazul respectiv, art. 2 alin. (1) din Ordonanta 137/2000, republicata, care defineste legal discriminarea: "Discriminarea se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice".