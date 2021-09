Examenul de intrare în barou, bruiat de repetițiile formației 5Gang și de un concurs de drifturi: „A fost groaznic. Ne-a zăpăcit”

Pste 2.000 de absolvenți ai Facultății de Drept au participat duminică, la Romexpo, la examenul pentru intrare în barou. Candidații au fost, însă, bruiați de repetițiile 5Gang și un concurs de drifturi.

Potrivit Aleph News, în timpul examenului, de afară se auzea muzică de la repetițiile formației 5Gang, apoi zgomotul de fond a fost asigurat de drifturile mașinilor de la European Car Festival, iar 300 dintre candidați cer reluarea examenului pentru că nu au putut să se concentreze.

„A fost prima oară muzica, apoi drifturile. Parcă s-a organizat să fie asta! Cel mai tare a fost cu mașinile, ne-a zăpăcit! A fost groaznic”, s-a plâns, potrivit sursei citate, unul dintre candidați.

„Am ridicat mâna și am atenționat unul dintre supraveghetori. Supraveghetorul respectiv mi-a spus că nu are nicio putere, nu are ce să facă. După vreo 10 minute l-am atenționat din nou. În ultima oră, nu mai puteam. Citeam și nu mă puteam concentra”, a declarat un alt candidat.

Selly, solistul trupei 5Gang a declarat că „i se pare complet iresponsabil din partea celor care au organizat acel examen să nu se intereseze ce evenimente aveau loc în Romexpo la acel moment”. „Dacă am fi știut acest lucru, și îmi pare foarte rău că nu am știut, am fi făcut tot posibilul să amânăm acele probe”, a spus Selly, potrivit Alpeh News.