Cum se "omoara" un dosar DIICOT. Proprietarii unei "fabricute" de bani, scapati de acuzatii grele pentru ca s-au prescris faptele

Cum a "murit" dosarul

Sentinta: incetarea procesului penal

O grupare acuzata ca, la inceputul anului 2010, s-a asociat pentru falsificarea si punerea in circulatie de bancnote contrafacute a scapat de acuzatiile de constituire a unui grup infractional si detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori pentru ca ancheta si procesul au durat atat de mult incat faptele s-au prescris.Gruparea, formata din trei membri, a fost destructurata de DIICOT in 2010. Potrivit procurorilor, membrii gruparii au falsificat, in sase imprejurari diferite, cu ajutorul unei imprimante, 258 de bancnote de 50, 100 si 200 lei pe care le-au pus ulterior in circulatie.Datele din dosarul DIICOT arata ca ancheta a fost deschisa in 2010, iar procurorii au avut nevoie de patru ani pentru a finaliza rechizitoriul. Astfel, dosarul a fost trimis in judecata, la Tribunalul Mures, in decembrie 2014.In aprilie 2015, Tribunalul Mures a decis retrimiterea dosarului la procuror , constantand nelegalitatea rechizitoriului prin aceea ca faptele retinute in sarcina inculpatilor nu au fost descrise corespunzator.Procedura de remediere a neregularitatilor din rechizitoriu a mai "mancat" un an, astfel ca rechizitoriul a fost validat definitiv de instanta in aprilie 2016.Au urmat mai multe luni de amanari ale procesului pentru angajarea unui aparator sau pentru anumite proceduri, astfel ca procesul propriu-zis a inceput in ianuarie 2017.Pana in februarie 2021 nu a fost pronuntata nicio sentinta, astfel ca in februarie 2021, instanta a dispus disjungerea cauzei pentru principalele infractiuni : constituire a unui grup infractional organizat si detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori.In 18 martie 2021, Tribunalul Mures a pronuntat sentinta prin care constata incetarea procesului penal pentru implinirea termenului de prescriptie de 10 ani de la data comiterii faptelor."Instanta constata ca, in ceea ce priveste infractiunile de constituire a unui grup organizat si detinere de documente in vederea falsificarii s-a implinit termenul de prescriptie speciala a raspunderii penale si pe cale de consecinta, instanta nu mai este investita nici sub aspectul stabilirii starii de fapt corespunzator invinuirilor.Pentru toate aceste considerente, instanta, in temeiul art. 396 alin. (1) si (6) Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedura penala urmeaza sa dispuna incetarea procesului penal in ceea ce priveste savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup organizat, fapta prevazuta de art. 367 alin. (1) Cod penal si detinere de documente in vederea falsificarii, fapta prevazuta de art. 314 alin. (1) Cod penal", se arata in sentinta Tribunalului Mures, care nu este definitiva.