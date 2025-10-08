Fara acoperiti in Justitie: Judecatorii il someaza pe Iohannis

Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa spuna public cum s-au facut verificarile in baza carora CSAT a decis si Administratia Prezidentiala a anuntat ca serviciile secrete nu au oameni infiltrati in Justitie.

Solicitarea a fost facuta marti, dupa ce consilierul prezidential Dan Mihalache si-a exprimat public indoiala cu privire la rezultatele verificarilor facute de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

"In lumina noilor declaratii potrivit carora CSAT nu are capacitatea sa verifice daca exista agenti acoperiti ai serviciilor secrete printre magistrati, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania solicita publicarea de indata a deciziei CSAT in baza careia Presedintia Romaniei a anuntat, pe data de 18 ianuarie, ca s-au facut verificari si 'nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii' in justitie.

De asemenea, UNJR solicita domnului presedinte Klaus Iohannis lamuriri publice cu privire la procedura urmata de CSAT, care a condus la comunicatul Presedintiei ca nu exista ofiteri acoperiti in justitie, in conditiile in care seful Cancelariei Prezidentiale, domnul Dan Mihalache, a afirmat, dupa ce acel raspuns a fost facut public, ca CSAT nu are instrumente la dispozitie pentru a verifica declaratiile date de magistrati", se arata in comunicatul de presa al UNJR.

Conducerea UNJR a remarcat faptul ca afirmatia lui Dan Mihalache "contrazice flagrant comunicatul Presedintiei".

"Daca Presedintia afirma ca 'in urma verificarilor efectuate de catre institutiile abilitate, s-a constatat ca [...] nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii' in justitie, domnul Mihalache ne-a spus azi ca 'raspunsul institutiilor acesta a fost: nu exista capacitati proprii ale CSAT de a umbla dupa ofiterii acoperiti. (...) Am anumite dubii asupra acestei proceduri, dar acesta a fost raspunsul institutiilor statului'.

Ca atare, pe o voce ni se spune ca s-au facut verificari, pe alta ni se spune ca nu exista capacitati de a face verificari. Dubiile exprimate public de un oficial de asemenea grad vis a vis de incapacitatea CSAT de a face verificari efective nu fac altceva decat sa sporeasca confuzia si suspiciunile in spatiul public ca justitia este influentata de serviciile secrete, fapt ce contravine principiilor fundamentale ale democratiei.

Ca atare, UNJR solicita o pozitie publica oficiala a Presedentiei Romaniei si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru a explica procedura pe care au urmat-o pentru a face aceste verificari", se mai subliniaza inca o data in comunicatul de presa al UNJR.

Reprezenantii judecatorilor spun ca demersul facut are drept scop "transparentizarea relatiei dintre serviciile secrete si justitie", iar acesta "este un imperativ absolut pentru a consolida increderea in justitie si a avea garantia independentei sale".

C.B.

