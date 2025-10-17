Fara amenzi in campanie: Primarul din Recas, sefii Politiei Timis si seful Politiei Rutiere, arestati preventiv

Seful Politiei Timis, Sorin Muntean, adjunctul sau, Florin Bolbos, seful de la Politia Rutiera, Marcel Craciunescu, primarul din Recas, Teodor Pavel, seful Politiei Recas, Marian Temu, si cel al Politiei Locale Recas, Adrian Berzescu, au fost arestati preventiv, marti seara, de Tribunalul Timis.

Magistratii Tribunalului Timis au emis, dupa aproximativ patru ore de audieri, mandate de arestare preventiva, pentru 30 de zile, pe numele celor sase, acuzati de fapte de coruptie.

Decizia instantei nu este definitiva, fiind deja contestata la Curtea de Apel Timisoara de catre cele sase persoane. Contestatia se va judeca, cel mai probabil, vineri.

Seful Politiei Judetene Timis, Sorin Muntean, si adjunctul sau, Florin Bolbos, seful Serviciului Politiei Rutiere Timis, Marcel Craciunescu, primarul orasului Recas, Teodor Pavel, seful Politiei Recas, Marian Temu, si seful Politiei Locale Recas, Adrian Berzescu, au fost dusi, marti dupa-amiaza, la Tribunalul Timis, cu propunere de arestare preventiva.

Tot marti, au fost din nou audiati ofiterii de la Serviciul Circulatie Rutiera Cosmin Bledea si Vasilica Girbici, retinuti in acest caz, pentru dare de mita, iar in urma audierilor, procurorii au dispus ca acestia sa fie cercetati sub control judiciar.

Luni dimineata, DNA a facut mai multe perchezitii la IPJ Timis, Serviciul Circulatie Rutiera, Politia orasului Recas, Primaria Recas, Politia Locala din cadrul Primariei Recas si la Sectia de Politie Autostrazi - Biroul de Politie Autostrada A1 Deva - Nadlac, precum si la locuinta sefului Serviciului Circulatie Rutiera Timis, Marcel Craciunescu, din satul Ghiroda, dar si la locuinta parintilor acestuia, din Timisoara, intr-un dosar vizand infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, care ar fi fost comise in perioada 2013 - 2014.

In urma acestor descinderi, mai multe persoane, printre care sefii IPJ Timis si primarul orasului Recas, au fost dusi la audieri, dupa aproximativ opt ore de perchezitii. De asemenea, au fost dusi la audieri comisarul sef Claudiu Chebici, seful Politiei municipiului Lugoj, si comisarul sef Marius Rad, seful Politiei Rutiere Lugoj, surse judiciare afirmand ca acestia sunt audiati in calitate de martori.

Audierile s-au incheiat abia in noaptea de luni spre marti, dupa ora 3.00, iar in urma acestora opt persoane au fost retinute pentru 24 de ore. De asemenea, la sediul DNA Timisoara au fost aduse mai multe cutii cu documente ridicate de catre procurori.

Astfel, procurorii DNA i-au retinut pe seful IPJ Timis, Sorin Petru Muntean, si pe adjunctul sau, Florin Mircea Bolbos, precum si pe seful Politiei Recas, Marian Dorinel Temu, pentru abuz in serviciu, pe seful Politiei Rutiere Timis, Nicusor Marcel Craciunescu, pentru patru infractiuni de luare de mita, pe primarul orasului Recas, Teodor Pavel, pentru instigare la uzurparea functiei, la hartuire si la abuz in serviciu, dar si pe seful Politiei Locale Recas, Doru Adrian Berzescu (functionar public aflat in subordinea primarului orasului Recas), pentru uzurparea functiei si hartuire, si pe ofiterii de Politie Cosmin Ionut Bledea si Vasilica Girbaci, pentru dare de mita.

Conform unor surse judiciare, in ancheta ar mai fi vizati prefectul judetului Timis, Eugen Dogariu, si omul de afaceri Eugen Milutinovici, sotul directoarei DGASPC Timis, Valentina Emilia Milutinovici, care este si presedintele Organizatiei de Femei a PSD Timis.

De asemenea, in acelasi dosar procurorii DNA au dispus, in urma audierilor, luarea masurii controlului judiciar pentru 60 de zile pe numele omului de afaceri Eugen Milutinovici, cercetat pentru instigare la abuz in serviciu.

Fara amenzi in campanie

Potrivit unui document obtinut, primarul din Recas, Teodor Pavel, care se afla la primul mandat si care in 2012 a fost ales din partea PNL, insa in toamna anului 2014 a trecut la PSD in baza unei ordonante guvernamentale care permitea migratia alesilor locali, le-ar fi solicitat sefilor de la Politia Timis sa dea ordin subalternilor lor sa nu isi indeplineasca sarcinile de serviciu in Recas. In caz contrar, politistii care nu indeplineau ordinele erau mutati, schimbati ori li se desfiinta functia.

"In cadrul activitatilor de serviciu, unor politisti din Politi Recas li s-a cerut sa nu isi indeplineasca atributiile de serviciu de catre unii sefi care le-a interzis lucratorilor din cadrul compartimentului rutier Recas efectuarea de controale si actiuni pe linie de politie rutiera pe DC 147, DJ 609E, precum si pe strazile din interiorul localitatilor aflate pe raza de competenta a Politiei Recas, motivat de faptul ca primarul orasului Recas, Pavel Teodor, nu doreste sa mai fie sanctionati cetatenii de pe raza teritoriala a orasului Recas, mai ales in perioada campaniei electorale prezidentiale deoarece doreste sa castige cu 51%", se arata in document.

Pentru toate acestea, primarul Teodor Pavel a apelat la omul de afaceri Eugen Milutinovici, un apropiat al PSD Timis, a carui firma are in derulare un contract cu Primaria Recas pentru asfaltarea de drumuri in localitate. De asemenea, edilul a mai apelat si la "altii din conducerea Prefecturii", se mai arata in document.

Potrivit documentului citat, unul dintre cei care ar fi ascultat ordinele superiorilor este seful Politiei orasului Recas, Marian Temu, acesta aratandu-si obedienta fata de primarul din localitate.

"Astia conduc. Politicul"

Conform documentului, Temu le-ar fi spus subordonatilor sai: "Acuma, eu zic ca totusi, cale de intoarcere exista si ce vreau eu sa spun? Nu are rost, noi, sa ne punem cu astia, ca pana una - alta astia conduc. Politicul".

De asemenea, conform aceluiasi document, primarul din Recas i-a reprosat sefului Politiei Rutiere Timis ca a amplasat o masina cu aparat radar chiar pe drumul care leaga orasul de Cramele Recas, avertizandu-l pe acesta ca nu doreste ca pe timpul campaniei electorale locuitorii sa fie sanctionati de politistii rutieri.

Potrivit documentului, sefii de la IPJ Timis se interesau periodic daca ordinele le sunt ascultate. De exemplu, adjunctul sefului IPJ Timis, Florin Bolbos, afland ca s-a aplicat o amenda de 3.200 de lei, a spus: "Pai nu-s normali ma! (...) n-au inteles inca nimic", referindu-se la faptul ca politistii nesocoteau cerintele primarului de a nu mai fi date amenzi in localitate.

