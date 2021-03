O romanca a cerut daune morale de 150.000 de euro pentru ca a ramas insarcinata dupa ce a fost sterilizata chirurgical

De ce a cerut femeia 150.000 de euro

Istoria cazului, finalizat in 2020, incepe in anul 2012, cand o femeie din Constanta a nascut al doilea copil, prin cezariana, la o clinica privata. Femeia a cerut ca, pe langa operatia de cezariana sa ii fie realizata si sterilizarea chirurgicala (ligatura tubara bilaterala) pentru ca nu ar mai putea naste un al treilea copil prin cezariana, nasterea naturala fiind exclusa.La aproximativ un an de la nastere, femeia s-a prezentat, insa, la medicul ginecolog pentru un consult, afland ca este insarcinata in sase saptamani. Pentru ca sterilizarea s-a dovedit un esec, a mers la un alt medic decat cel cu care a nascut si care a sterilizat-o si a cerut sa faca avort.Medicul ginecolog a efectuat chiuretajul, iar dupa interventie femeia a dat in judecata medicul care a sterilizat-o, clinica medicala la care a nascut si o firma de asigurari.In proces, femeia a aratat ca a fost "extrem de surprinsa" sa afle ca este insarcinata intrucat interventia chirurgicala suferita, de ligatura tubara bilaterala, inlatura orice posibilitate de aparitie a unei sarcini, iar pe site-ul clinicii "erau date asigurari de 100% ca, dupa o ligatura tubara bilaterala, aparitia unei sarcini este exclusa, descrierea acestei solutii medicale constituind, in acceptiunea reclamantilor, o veritabila oferta de a contracta".Femeia a mai aratat ca a traversat toata perioada singura, fara suportul moral si fizic al sotului sau, aflat in deplasare peste hotare.Constanteanca si sotul sau, reclamanti in proces, au mai subliniat ca sunt de confesiune crestin - ortodoxa, credinta care condamna avortul, ca si-au dorit ambii copii foarte mult, asa incat, pentru a ramane insarcinata cu cel de-al doilea copil, femeia a trecut prin nenumarate tratamente medicale.Cei doi soti au aratat ca "au fost siliti ca, impotriva convingerilor morale, religioase, impotriva recomandarilor medicale de specialitate, dar si dintr-o culpa medicala, sa procedeze la intreruperea sarcinii survenite dupa o ligatura tubara bilateral".Clinica medicala data in judecata a aratat ca a incheiat cu pacienta un contract pentru asistenta la nastere prin interventie chirurgicala - cezariana, iar, "in subsidiar, urmare a cererii exprese a pacientei, i s-a realizat si operatiunea de ligatura tubara (sterilizare chirurgicala)".Reprezentantii clinicii au mai aratat ca pacienta a platit doar serviciile pentru cezariana, "neplatind nimic in plus pentru operatiunea de ligatura tubara". Clinica a mai aratat ca pacienta a semnat un consimtamant care include si "riscul de a nu deveni sterila, sarcina putand aparea in uter, fie cu o localizare ectopica - in trompa uterina sau cu o alta localizere".De asemenea, reprezentantii clinicii medicale au mai aratat ca pacienta nu a demonstrat ca avortul este impotriva convingerilor sale religioase exclusiv din teama de a nu pune in pericol viata mamei care avusese anterior doua sarcini soldate cu nasteri prin cezariana. Spitalul a aratat ca a avut paciente care au fost supuse supuse de 3 sau 4 ori operatiilor de nastere asistata chirurgical, fara a se pune in pericol viata mamei sau a copilului, astfel ca pastrarea sarcinii nu reprezenta risc medical.Tribunalul Constanta a respins cererea femeii care a cerut daune morale aratand ca femeia care a deschis proces nu a avut o sarcina uterina. "Apare ca pertinenta si sustinuta de mijloacele de proba apararea paratei S.V. (n.r. medic ginecolog), in sensul ca interventia efectuata de medicul N.I. constituie un chiuretaj uterin, iar nu o intrerupere de sarcina, in conditiile in care imaginea ecografica initiala putea fi interpretata si ca o adenomioza sau ca un cheag intracavitar (menstrual).Chiuretajul, ca si interventie chirurgicala, este practicat in diverse situatii si difera de ceea ce inseamna intreruperea voluntara a unei sarcini. Or, din aceasta perspectiva a faptului ca reclamantii nu au dovedit instalarea, la momentul decembrie 2013, a unei sarcini uterine, cererea de chemare in judecata apare ca nedovedita", a aratat Tribunalul Timis, care a i-a obligat pe femeie si sotul sau, care au deschis procesul, sa achite cheltuieli de judecata in valoare de aproximativ 2.000 de euro.Sentinta a ramas definitiva prin neatacare.