Femeie din Gorj, trimisa in judecata pentru ca a escrocat sentimental un italian. I-a cerut aproape 800.000 de euro pentru mama bolnava

Femeia i-ar fi cerut 780.000 de euro in intervalul 2015-2017, dupa ce i-a promis ca se vor casatori si ca vor duce o viata fericita impreuna. Procurorii au pus sechestru asigurator pe o parte din averea femeii, inclusiv pe vila din comuna Scoarta, potrivit igj.ro Italianul a sustinut ca a vandut un apartament pe care il avea in Milano si ca i-a dat toti banii femeii, care a sustinut ca mama ei este bolnava si ca are nevoie de tratament. Mai mult, i-ar fi cerut si bani pentru o locuinta, aceasta sustinand ca se vor muta impreuna acolo."Imi spunea ca vom avea doua fetite pe care le vom creste impreuna, dar la scurt timp au inceput sa apara tot felul de probleme in privinta starii de sanatate a parintilor. Cred ca toate spitalele din Gorj nu au tratat atatea boli cate diagnostice mi-a spus ea mie", a mentionat italianul in plangerea penala.Barbatul a mai spus ca au cazut de acord sa vanda apartamentul lui din Milano pentru a-si cumpara o locuinta in care sa stea impreuna. Totusi, cand au fost la notar pentru a intocmi actele de vanzare, ea a trecut un cont bancar care ii apartinea.Din momentul in care banii i-au intrat in cont, femeia nu l-ar mai fi contactat. Gorjeanca a sustinut ca nu este vinovata si ca barbatul nu a suportat sa o vada fericita, ea casatorindu-se intre timp.