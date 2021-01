Drama unei femei ucise de sot, dupa ani de zile de batai. Victima a refuzat sa isi reclame calaul pentru ca "ii era rusine si nici nu voia sa-l supere mai tare"

Ziua crimei

Condamnat de Tribunalul Galati la 14 ani de inchisoare pentru ca si-a ucis sotia, Dumitru S. a contestat sentinta obtinand o reducere a pedepsei. Astfel, barbatul acozat de omor a primit in final 11 ani de inchisoare, sentinta fiind definitiva.Sentinta prin care a fost condamnat barbatul scoate la iveala detalii cumplite despre modul in care victima a fost omorata in bataie dupa ce a indurat ani de zile bataile sotului sau. Ancheta a scos la iveala ca Dumitru S. si sotia sa aveau patru copii. Trei dintre ei, doi majori si unul de 16 ani, au plecat din casa, cei doi soti ramanand in casa doar cu copilul cel mai mic in varsta de 13 ani.Pentru a supravietui, cei doi soti cresteau animale, iar Dumitru lucra cu ziua la diferiti sateni. In plus, cei doi soti erau beneficiari de ajutor social. Barbatul consuma frecvent bauturi alcoolice, ocazie cu care devenea recalcitrant si o batea pe sotia sa.Barbatul a recunoscut ca in urma cu aproximativ doi ani inainte de crima i-a rupt piciorul sotiei sale, iar cand a fost intrebat de fiul cel mare de ce a agresat-o pe mama sa, Dumitru a raspuns: "nu a vrut sa ma lege la sireturi". Barbatul a recunoscut ca "a mai lovit-o" pe sotia sa cu pumnii si picioarele, iar la unele agresiuni era prezent si fiul acestora minor.Copilul de 16 ani, martor in dosar, a spus ca timp de mai multi ani, inainte de a omori pe mama sa, barbatul a batut-o pe femeie, dar aceasta a refuzat sa apeleze la serviciile organelor de politie , "intrucat ii era rusine si nici nu voia sa-l supere si mai tare pe tata".In 8 martie, chiar de ziua femeii, Dumitru i-a facut "cadou" sotiei sale inca o bataie pentru ca femeia ii reprosase ca a baut prea mult. Fiul celor doi soti a povestit ca "tatal sau a lovit-o pe mama sa, intai cu palmele peste fata, iar apoi cu pumnii si picioarele, aproximativ 15 minute". Baiatul a povestit ca i-a cerut tatalui sau sa se opreasca, tipand de frica, "mai ales ca o vazuse si pe mama sa plina de sange la nas si cu capul spart, insa inculpatul a incercat sa-l loveasca si pe acesta, insa nu l-a prins". De frica, in acea seara baiatul nu a mai venit acasa, preferand sa doarma singur in casa fratelui sau mai mare.Trei zile mai tarziu, baiatul de 13 ani a plecat cu oile la pascut, iar parintii sai au ramas acasa pentru a se ocupa de treburile gospodaresti. Barbatul a cumparat o sticla de 2 litri de vin, din care a baut, impreuna cu sotia sa. Dar pentru ca barbatul a consumat "cam mult alcool ", sotia sa a inceput sa ii reproseze ca a baut prea mult."Suparat, inculpatul a lovit-o cu palma peste fata, moment in care aceasta a cazut la pamant. Dupa aproximativ 30 minute, inculpatul a mers din nou la sotia sa care la acel moment se afla in casa, unde a mai lovit-o inca o data cu palma peste fata pentru acelasi motiv, ca-l apostrofase mai devreme. Din nou victima a cazut la pamant.Conform declaratiei inculpatului, dupa acest moment, atat el cat si sotia sa au iesit afara, in fata usii de acces in casa unde acesta i-a mai aplicat o palma peste fata, de aceasta data victima cazand jos si lovindu-se cu capul de prispa casei. Desi aceasta din urma a inceput sa sangereze, inculpatul a mers la animale, fara sa-i pese ca sotia sa avea o rana la nivelul capului", se arata in rechizitoriu.Venit acasa si vazand starea in care se afla mama sa, baiatul de 13 ani i-a reprosat tatalui sau cele intamplate. Barbatul a intrat si el in casa si a inceput sa tipe la sotia sa, intrucat aceasta nu voia sa coboare din pat.Dupa ce a lovit-o cu palmele peste fata, Dumitru a luat o tigaie si a lovit-o pe sotia sa in zona capului, partea stanga. Imediat, femeii i s-a umflat capul foarte tare. "Chiar si in aceste conditii, inculpatul, in continuare suparat ca sotia sa nu se dadea jos din pat, a iesit afara de unde a luat o coada de lopata cu care a intrat in casa. Acest lucru l-a speriat pe fiul sau minor, care a iesit in fata casei, insa auzea cum mama sa tipa, de unde rezulta ca acesta a lovit-o si cu acel obiect.Panicat, martorul minor a inceput sa tipe, ceea ce l-a determinat pe inculpat sa iasa afara din casa si sa arunce in directia acestuia cu coada de lopata. Stiind ca tatal sau era baut si facea scandal in astfel de situatii, martorul minor a mers si a dormit in casa fratelui sau, care era nelocuita la acel moment", s-a mai aratat in rechizitoriu.Revenit a doua zi acasa, baiatul a gasit-o pe mama sa tot in pat, in stare critica, fara sa raspunda la intrebari. La sugestia tatalui sau, baiatul a mers la o vecina si a rugat-o sa sune la ambulanta . Femeia a fost dusa la spital si a fost imediat operata la cap pentru a-i fi indepartat un hematom subdural cronic. Femeia, nu a mai putut fi, insa, salvata si a murit.La proces , barbatul a aratat ca recunoaste si regreta fapta comisa, nu contesta probele administrate in faza de urmarire penala, cerand sa fie judecat in procedura simplificata pentru a beneficia de o reducere a pedepsei cu o treime.Tribunalul Galati l-a condamnat pe barbat la 14 ani de inchisoare, dar Curtea de Apel Galati a redus pedeapsa la 11 ani."In conditiile in care limitele de pedeapsa pentru infractiunea retinuta in sarcina inculpatului este inchisoarea de la 10 la 25 de ani prin aplicarea prevederilor legale referitoare la recunoasterea vinovatiei, minimul si maximul se reduc cu o treime, ajungand la o pedeapsa minima de 6 ani si 8 luni inchisoare si maxima de 16 ani si 6 luni inchisoare.Fara a nega gradul ridicat de pericol social al faptei retinute in sarcina inculpatului, in conditiile in care acesta este infractor primar, a recunoscut si regretat fapta comisa, pedeapsa aplicata este spre maximul special prevazut de lege si se impune a fi redozata.Pe cale de consecinta se va admite apelul declarat de inculpat si in rejudecare se va reduce intr-o limita rezonabila pedeapsa principala aplicata acestuia", se arata in sentinta Curtii de Apel Galati, care este definitiva.Violenta domestica din Romania este o reala problema, atrag atentia autoritatile Un raport al Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse (ANES) intre femei si barbati de la inceputul anului 2020 arata ca in ceea ce priveste numarul cazurilor de violenta domestica inregistrate si centralizate de catre ANES in baza rapoartelor inaintate de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului (DGASPC), institutii aflate in subordinea consiliilor judetene si ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, numarul de victime care au beneficiat de servicii sociale specializate in ultimii ani situatia se prezinta astfel: 2017 - 13201 persoane, 2018 -13182 persoane, primul semestru al anului 2019 - 6.731 de persoane. Fapte penale sesizate: - 2017 -36.245, 2018- 38.445, 2019 (7 luni) - 23.830.Ordine de protectie (OP) (cu valabilitate de pana la 6 luni) emise - 2017- 2.894, 2018- 3.775, 2019 (7 luni) - 4.166. Infractiuni de nerespectare a OP - 2017: 1.011; 2018: 1.424; 2019 (5 luni): 766.Ordine de protectie provizorii (OPP) (cu valabilitate de 5 zile) emise: 2019 - 7986, un nr. de 2958 fiind transformate in ordine de protectie. Infractiuni de nerespectare a OPP - 2019 (5 luni): 236.