Decizie importanta a justitiei: O femeie din Iasi obtine in instanta amanarea iesirii la pensie

V.R. a fost scoasa la pensie la 61 de ani, asa cum prevede legea, insa a solicitat prelungirea dreptului de a lucra pana la varsta de 65 de ani, scrie Ziarul de Iasi. Femeia considera legea care obliga femeile sa se pensioneze la 61 de ani si sase luni este discriminatorie, intrucat barbatii au dreptul de a lucra pana la 65 de ani.Cand a implinit varsta legala de pensionare, V.R. a depus o cerere de prelungire pentru inca un an a contractului, insa solicitarea i-a fost insa respinsa si angajatorul a dispus incetarea raportului de serviciu, prin pensionare.Femeia a dat in judecata institutia, invocand ca prin emiterea deciziei de pensionare s-a incalcat principiul egalitatii de tratament, fiindu-i ingradit dreptul de a-si continua activitatea pana la implinirea varstei de 65 de ani.Conform legii, persoana care a implinit varsta de pensionare poate cere mentinerea in activitate timp de inca cel mult trei ani. Angajatorul nu este insa obligat sa aprobe solicitarea.Tribunalul Iasi i-a dat castig de cauza femeii."O reglementare nationala care prevede ca raportul de munca inceteaza prin implinirea varstei de pensionare, stabilita in mod diferit in functie de sexul lucratorului, constituie o discriminare directa, interzisa. Din perspectiva jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, rezulta ca, desi statelor membre le este permis sa stabileasca varste de pensionare diferite pentru femei si barbati, o reglementare precum cea din dreptul intern care prevede incetarea automata a raportului de serviciu la implinirea varstei de pensionare, diferita in functie de sex, constituie discriminare directa", au precizat judecatorii, mai scrie Ziarul de Iasi.Ei au apreciat ca pensionarea femeii la alta varsta decat barbatul trebuie "sa fie rezultatul vointei exclusive a acesteia, ea fiind singura in masura sa evalueze daca pensionarea la o varsta mai redusa constituie, in cazul sau, o masura afirmativa sau, dimpotriva, o discriminare directa".Tribunalul a decis ca femeia sa fie reangajata pe acelasi post si sa fie mentinuta in serviciu pana la 65 de ani. Sentinta nu este insa definitiva.