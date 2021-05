Filmul operatiunii mafiote puse la cale de fostii sefi ai Academiei de Politie pentru a o reduce la tacere pe jurnalista Emilia Sercan

"Sunt un pic cacat pe mine"

Datele publicate de Pressone arata in detaliu modul in care Adrian Iacob (la data faptei chestor de politie si rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza") si Petrica-Mihail Marcoci (la data faptei comisar sef de politie si prorector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza") au pus la cale operatiunea de reducere a tacere a jurnalistei Emilia Sercan, care a publicat mai multe investigatii despre plagiatele de la Academia de Politie.Reconstituirea operatiunii arata modul in care fostii sefi ai Academiei de Politie l-au instigat pe un subaltern, Adrian Barbulescu, sa o ameninte pe jurnalista. De asemenea, la dosar sunt mai multe mesaje care arata modul in care au reactionat fostii sefi ai Academiei de Politie dupa ce Barbulescu a fost identificat, iar ancheta se apropia de ei.Planul celor doi sefi ai Academiei de Politie era sa arate ca Barbulescu a actionat de fapt din proprie initiativa. In contrapartida, ei se vor arata intransigenti in declaratii oficiale - dar, in realitate, il vor proteja. Dosarul fostilor sefi ai Academiei de Politie mai arata ca in ziua in care amenintarile la adresa Emiliei Sercan au fost facute publice, Barbulescu s-a intalnit cu rectorul Iacob, dar si cu prorectorul Marcoci, care l-a linistit spunandu-i "ca nu va pati nimic, pentru ca nimeni nu este interesat de Emilia Sercan".In aceeasi zi, ministrul de Interne Carmen Dan avea sa anunte pe Facebook - intr-o postare care mentiona alertele Reporters sans frontieres si Active Watch - ca Politia demarase deja cercetarile; ca "trateaza cu responsabilitate ancheta"; si ca amenintarea unei persoane, mai ales a unui jurnalist, "este un gest incalificabil si trebuie aspru pedepsit".Dupa ce a vazut declaratiile ministrului de interne , politistul ii scrie rectorului Iacob, la un moment dat: "Sunt un pic cacat pe mine". In final, Barbulescu a recunoscut acuzatiile si a povestit tot ce s-a intamplat, iar fostii sefi ai Academiei de Politie au fost trimisi in judecata, fiind condamnati la trei ani de inchisoare cu suspendare.