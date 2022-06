Financial Times: UE creste presiunea asupra Bucurestiului

Lupta pentru putere de la Bucuresti este dezbatuta in continuare de presa externa, care comenteaza efectele crizei politice si semnalele de alarma transmise Executivului condus de Victor Ponta de catre comisarii europeni.

Finacial Times dedica, in editia de marti, un nou articol situatiei politice din tara noastra, amintind ca raportul pe justitie, ce va fi prezentat miercuri la Bruxelles, risca sa anihileze toate eforturile facute de Romania in ultimii ani.

"UE creste presiunea asupra Bucurestiului", titreaza FT, precizand ca, luni, comisarii europeni care s-au intalnit la Bruxelles pentru a finaliza raportul au fost - cu o majoritate covarsitoare - in favoarea trimiterii unui semnal puternic catre Romania, cerandu-i sa remedieze situatia care ameninta democratia.

Documentul va avertiza, in cazul tarii noastre, ca toate progresele facute pana acum risca sa fie date peste cap de evenimentele recente, a explicat pentru Financial Times un oficial UE, familiar cu raportul MCV.

"Romania s-a descurcat bine in ceea ce priveste modernizarea sistemului judiciar si lupta impotriva crimei organizate, dar evenimentele recente au schimbat totul", a mai declarat sursa citata.

Conform oficialului, liderii europeni intentioneaza sa trimita observatori care sa urmareasca angajamentul Romaniei fata de democratie, iar Romaniei i se va da termen pana la sfarsitul anului pentru a se conforma cerintelor formulate de Comisia Europeana si pentru a restabili statul de drept si independenta sistemului judiciar.

O astfel de masura ar spori presiunea internationala asupra Bucurestiului, in contextul in care criza politica din unul dintre cele mai noi state membre UE a starnit ingrijorare, conchide Financial Times.

