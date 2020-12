Florica si Pescariu scapa definitiv de acuzatiile din dosarul Microsoft, insa judecatorii decid confiscarea a 21 milioane de euro

Instanta a respins miercuri apelurile declarate in acest dosar si a mentinut decizia Tribunalului Bucuresti din martie 2020, prin care Dinu Pescariu si Claudiu Florica au scapat de acuzatii , ca urmare a prescrierii faptelor.De asemenea, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut decizia primei instante privind confiscarea speciala a unor mari sume de bani, Dinu Pescariu si Claudiu Florica avand de platit fiecare 10.858.479 dolari.De asemenea, instanta a decis confiscarea sumei de 1.070.557 dolari de la suspectul Stan Dragos Serban.Suma totala pe care trebuie sa o achite cei trei se ridica astfel la peste 22 milioane euro, reprezentand prejudiciul calculat de DNA in acest caz.Pentru recuperarea acestor sume, judecatorii au mentinut sechestrul pe conturile detinute de Dinu Pescariu si Stan Dragos Serban la Banca Leu Elvetia (sucesor cu titlu universal Banca Clariden Leu - in prezent Credit Suisse AG) si au instituit sechestrul asigurator pe toate bunurilor mobile si imobile apartinand lui Dinu Pescariu, Claudiu Florica si Stan Dragos Serban.Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de DNA in februarie 2018 pentru spalare de bani, in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd.Potrivit DNA, in perioada decembrie 2003 - octombrie 2004, au fost emise mai multe hotarari de guvern, prin care s-a aprobat incheierea intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers a unui contract comercial de inchiriere de licente educationale Microsoft.Procurorii spun ca, in cuprinsul hotararilor respective, s-a invocat, in mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru licentele Microsoft, cu scopul de a favoriza aceasta firma prin evitarea organizarii unei licitatii publice. Extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale Microsoft a fost aprobata prin HG 1778 din 21 octombrie 2004, fara a exista un necesar fundamentat."Aprobarea incheierii intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, precum si extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale s-au facut cu incalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice, (...) iar de discountul acordat de firma Microsoft in considerarea Guvernului Romaniei a beneficiat Fujitsu Siemens Computers. Prin fapta reprezentantilor Guvernului Romaniei, fapta care intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu (prescrisa), s-a cauzat, pe de o parte, un prejudiciu in valoare totala de 66.965.343,88 USD repercutat in patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, iar, pe de alta parte, un folos necuvenit, in acelasi cuantum, in favoarea Fujitsu Siemens Computers", sustin procurorii.DNA mai arata ca suma de 22.787.515 dolari, reprezentand aproximativ o treime din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, a facut obiectul infractiunii de spalare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG."In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de 11.05.2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30.11.2004. In perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva in mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd)", explica DNA.Conform procurorilor, persoanele implicate in operatiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florica si Dinu Pescariu, ultimul fiind si beneficiarul final al unei parti din suma de peste 22 de milioane de dolari."Prin contributia la infiintarea firmelor offshore Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, precum si la incheierea contractelor fictive de prestari servicii dintre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, inculpatii au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare mentionate, care nu s-ar fi putut realiza in lipsa acestor elemente", precizeaza DNA.