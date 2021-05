Fost deputat, obligat sa achite daune morale unui politist la care s-a ratoit: "Te dau afara. Vorbesc cu sefii tai. Nu stii cine sunt eu"

Politicienii care s-au dat in stamba in fata politistilor

Judecatorii romani au avut nevoie de aproape sase ani pentru a transa un caz in care un politist din Iasi l-a dat in judecata pe un fost parlamentar, cerandu-i daune morale de 20.000 de lei pentru ofense aduse cu ocazia verificarii unei masini in care se afla parlamentarul.Incidentul a avut loc in 24 iulie 2011, cand o masina care circula dinspre Aeroportul lasi spre Aerobaza Iasi si careia ii lipsea numarul de inamtriculare din fata a fost oprita de Politie pentru verificari. In masina era, pasager, si deputatul PD-L Dragos-Adrian Iftimie.Politistul sustine ca in momentul in care i-a spus soferului ca il va amenda , deputatul Iftimie a inceput sa ii ceara pe un ton ridicat sa ii inapoieze actele soferului pentru ca se grabeste sa ajunga la o sedinta la Vaslui. Politistul sustine ca deputatul i-a adresat cuvinte cu caracter obscene si ofensator, iar printre altelte, i-a spus: "Te dau afara. Vorbesc cu sefii tai. Nu stii cine sunt eu".Doi martori, un agent de paza si un taximetrist, au confirmat circul facut de fostul deputat. Cu toate acestea, a fost nevoie de sase ani de procese, timp in care dosarul a fost trimis spre rejudecare de doua ori, pentru ca speta sa fie transata.In final, fostul parlamentar a fost obligat sa ii achite politistului la care s-a ratoit daune morale de 2.500 de lei."Reclamantului, agent sef principal in cadrul Postului de Politie T.A. Iasi aflat in exercitarea atributiilor de serviciu i-a fost lezata autoritatea si afectata onoarea si demnitatea umana. (...) Curtea constata ca reclamantul, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu a fost afectat profund de acest comportament al paratului, fiindu-i adusa atingere onoarei si reputatiei sale, martorii mentionand ca reclamantul "a fost in mod vizibil afectat", acesta formuland si plangere pentru infractiunea de sfidare a organelor judiciare", se arata in sentinta Curtii de Apel Iasi, care este definitiva.In mai 2019, fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru ultraj dupa ce a lovit un politist rutier.In rechizitoriu, Boureanu a fost acuzat ca "s-a manifestat violent, la momentul solicitarii documentelor de identitate de catre un agent de politie din cadrul DGPMB - Brigada Rutiera, in sensul ca l-a amenintat pe acesta, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rasucit mana stanga, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice care pot necesita un numar de 15-20 zile de ingrijiri medicale".In iulie 2020, deputatii PSD Adrian Solomon si Ioan Irinel Stativa au fost amendati cu suma de 1.600, respectiv 1.000 de lei, dupa ce au facut scandal la un fast-food din Sectorul 3."Nu va cunoasteti locul in ierarhie", "Nu am ce sa vorbesc cu voi ca aveti 3 luni de scoala si eu va platesc salariile" - sunt doar cateva dintre afirmatiile celor doi la adresa agentilor, care i-au amendat pentru ca au facut scandal si i-au jignit.Initial, parlamentarii au fost amendati doar pentru aceasta, cu amenzi in valoare de 2.600 de lei, nu si pentru ca nu aveau masti intr-un spatiu public inchis, pentru ca, la vederea oamenilor legii, cei doi deputati si-au acoperit rapid fetele. Dupa ce au vazut imaginile de pe camerele de supraveghere, politistii Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi i-au sanctionat pe ce doi parlamentari cu doua amenzi totale de 4.000 de lei, pentru ca nu purtau masca in spatii inchise.Cei doi parlamentari au contestat sanctiunile in instanta , dar au pierdut.In ianauarie 2020, deputatul PSD Ilie Razvan Rotaru a fost acuzat ca a amenintat un politist, care i-a cerut sa mute masina, dupa ce parlamentarul a parcat neregulamentar. "Nu iti dau niciun act, ba, sunt deputatul ROTARU RAZVAN-ILIE", ar fi spus parlamentarul.