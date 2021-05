Trafic de influenta la nivel inalt. Cum promitea un fost deputat PSD ca rezolva alocarea unor bani din PNDL

Se lauda cu o influenta mai mare decat cand era deputat

A cerut imprumut 15.000 de euro

Planuri de impartire a banilor visati

Primarii au ramas doar cu promisiunile

Curtea de Apel Pitesti a validat un acord de recunoastere a vinovatiei incheiat intre Florin Costin Paslaru, deputat PSD de Galasti in perioada 2008-2016, si DNA . Concret, in schimbul unei pedepse de doi ani de inchisoare cu suspendare, Paslaru, care a fost si lider al deputatilor PSD, a recunoscut ca a facut trafic de influenta, promitand ca rezolva alocarea unor bani din PNDL catre primari din Valcea si Arges.Potrivit acordului de recunoastere a vinovatiei, in 2017, cand nu mai era deputat, dar era consilier la Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor s-a intalnit in Parlament cu un deputat in functie, al carui nume nu a fost facut deocamdata public.Cu aceasta ocazie, Paslaru i-a spus deputatului ca este consilier la Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor, iar din aceasta pozitie are putere si influenta chiar mai mari decat pe vremea cand era un simplu deputat.Deputatul a tinut minte, iar in perioada aprilie-mai 2018, l-a cautat pe Paslaru pentru a-i cere sa il ajute cu alocarea unor bani din PNDL catre primari din zona sa de interes (Arges si Valcea).Paslaru i-a garantat deputatului ca o sa rezolve alocarea banilor pentru ca are o relatie foarte buna, atat personala, cat si de partid cu secretarul de stat din Ministerul Dezvoltarii care se ocupa de PNDL.Potrivit acordului de recunoastere a vinovatiei, in cursul lunii august 2018, deputatul interesat de alocarea banilor din PNDL catre anumite primarii s-a intalnit din nou cu Paslaru la Parlament pentru a discuta despre proiecte, iar Paslaru l-a asigurat ca a vorbit cu secretarul de stat si acesta "l-a asigurat ca proiectele vor fi aprobate si ca se vor semna contractele de finantare in cel mai scurt timp".Cu ocazia acelei discutii, Paslaru i-a cerut deputatului sa il imprumute cu 15.000 euro, sustinand ca are nevoie de acesti bani pentru a moderniza studioul de televiziune pe care il detine la Galati si ca ii va restitui banii pana la sfarsitul anului 2018. Deputatul a fost de acord sa-i imprumute 10.000 euro pe care ii avea din economii personale.Presat de primarii care asteptau aprobarea proiectelor, deputatul care a promis ca va rezolva problema il presa la randul sau pe Paslaru, care "l-a asigurat de reusita interventiilor sale", sustinand ca "daca o sa fie nevoie, o sa intervina inclusiv pe langa ministru". Cu aceeasi ocazie, Paslaru i-a spus deputatului ca in cazul aprobarii finantarilor vrea si el o parte din bani, iar deputatul "i-a spus ca este de acord si ca va cauta solutii pentru a primi partea pe care o pretinde".Potrivit acordului de recunoastere a vinovatiei incheiat de DNA cu fostul deputat Paslaru, pe baza promisiunilor facute de acesta ca proiectele vor fi aprobate, deputatul interesat de rezolvarea problemei s-a intalnit cu alte doua persoane cu care a facut planuri "despre modalitatea prin care ar putea sa se asocieze pentru castigarea si executarea contractelor aferente respectivelor proiecte".Astfel, s-a stabilit de principiu o colaborare ce presupunea, in situatia in care proiectele primariilor urmau sa fie finantate, ca una dintre firme sa execute lucrarea, una dintre firme sa furnizeze enzima necesara lucrarilor de asfaltare a drumurilor, iar firma deputatului sa ofere consultanta in cadrul proiectelor.Deputatul le-a spus celor doi potentiali parteneri ca persoana care i-a promis ca il ajuta pentru a fi aprobate proiectele la Ministerul Lucrarilor Publice este Florin Costin Paslaru, "despre care cei doi au afirmat ca il cunosc si ca stiu ca este o persoana foarte influenta, care cu siguranta va rezolva problema".In luna noiembrie 2019, la un an si jumatate de la inceputul discutiilor, Paslaru continua sa promita ca problema se va rezolva "intrucat el este in continuare presedinte al Fondului de Dezvoltare si Investitii (FDI), desi conducerea Comisiei de Strategie si Prognoza fusese schimbata".La scurt timp dupa acest moment, pentru ca Paslaru nu a rezolvat problema finantarii proiectelor deputatul a cerut sa ii fie restituit restul de bani pe care Paslaru avea sa ii mai dea din imprumutul acordat in 2018. Chiar de Ziua Nationala din 2019, cei doi s-au intalnit la Hotelul Ramada din Ramnicu Valcea, iar Paslaru i-a dat deputatului 9.000 de lei, urmand ca diferenta sa fie restituita pana la 10 ianuarie 2020.Si cu aceasta ocazie, Paslaru i-a spus deputatului ca ocupa in continuare o functie in cadrul FDI si ca o parte din proiectele despre care vorbisera sunt deja incluse in lista ce urmeaza sa fie aprobata in prima sedinta de govern".De asemenea, Florin Costin Paslaru a dat asigurari ca primariile de care deputatul e interesat vor primi finantare prin FDI si ca acest lucru se datoreaza interventiilor lui, pretinzand in schimb, in repetate randuri, "o parte din beneficiile financiare obtinute de acesta pentru situatia in care proiectele vor fi aprobate, inclusiv sa fie scutit sa mai restituie restul sumei de bani datorate martorului"."Recunosc fapta retinuta in sarcina mea. Recunosc savarsirea infractiunii si accept incadrarea juridica a faptei pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva mea", a aratat fostul deputat PSD in acordul de recunoastere prin care a primit doi ani de inchisoare cu suspendare."Curtea considera ca aceasta pedeapsa este pe deplin rezonabila avand in vedere suma mica oferita sub forma scutirii restituirii unei datorii mai vechi, dar si atitudinea de recunoastere a faptei imputate", a aratat Curtea de Apel Pitesti.Florin Costin Paslaru a mai fost condamnat in anul 2016 de Curtea Suprema pentru conflict de interese dupa ce si-a angajat fiul in Parlament.