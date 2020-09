Fost presedinte al Colegiului Psihologilor din Romania, condamnat cu suspendare

Judecatorii au dispus incetarea procesului penal impotriva lui Anitei in cazul savarsirii infractiunii de conflict de interese, ca urmare a prescrierii faptei si l-au condamnat la un an inchisoare cu suspendare pentru prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, cu un termen de incercare de trei ani.De asemenea, magistratii au decis ridicarea sechestrului pus de procurori pe bunuri mobile si imobile ce apartin lui Mihai Anitei, dupa ce acesta a achitat prejudiciul de 336.147 lei, el avand de platit si 30.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Mihai Anitei a fost trimis in judecata de DNA in martie 2017, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de conflict de interese in forma continuata (trei acte materiale) si folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete.Potrivit DNA, in contextul derularii proiectului "SCOP - specializarea consilierilor de orientare profesionala", finantat din fonduri europene si implementat de Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, in parteneriat cu Colegiul Psihologilor din Romania, Mihai Anitei, in calitatea sa de presedinte al Colegiului Psihologilor din Romania, si-a atribuit si a incheiat doua contracte cu el insusi, iar un altul cu sotia sa.Procurorii sustin ca decizia de atribuire si incheiere a contractelor a fost luata de Mihai Anitei in exercitarea atributiilor de reprezentant al Colegiului Psihologilor din Romania - entitate juridica de interes public, atributii vizand activitatea psihologilor din domeniul privat sau public, stabilite prin Legea nr.213/2004 si care atrag calitatea de functionar public in acceptiunea art.175 al. 2 Cod penal.Concret, doua contracte de prestari de servicii au fost incheiate pe o durata de un an (noiembrie 2010 - noiembrie 2011) de Mihai Anitei, in numele Colegiului Psihologilor din Romania, cu psihologul Mihai Anitei, avand ca obiect prestarea de catre acesta a 1.596 ore ca si coordonator tehnic in cadrul proiectului, respectiv 1.008 ore ca expert elaborare ghid deontologic pentru formarea formatorilor.Un alt contract de prestari servicii a fost incheiat de Mihai Anitei, in numele Colegiului Psihologilor din Romania, cu sotia sa, de profesie psiholog, avand ca obiect prestarea de activitati supervizare consilieri de orientare profesionala, pentru o durata de 672 ore.Anchetatorii arata ca Mihai Anitei a obtinut un folos pentru sine si pentru sotia sa de 336.147 lei (din care 307.475 lei - suma aferenta contractelor incheiate cu propria persoana si 28.672 lei - suma aferenta contractului incheiat cu sotia sa).DNA precizeaza ca valoarea contractelor era stabilita in functie de numarul de ore, iar pretul convenit era un tarif orar brut.Pentru a justifica sumele de bani primite in executarea celor doua contracte, in perioada noiembrie 2010 - ianuarie 2012, Mihai Anitei a prezentat Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 28 de rapoarte ce contineau date inexacte, nereale, cu privire la orele prestate ca expert, in conditiile in care aceste ore nu puteau efectiv, fizic, sa fie prestate.Astfel, insumand orele declarate ca fiind lucrate in cadrul proiectului SCOP cu celelalte ore pentru care Mihai Anitei era salarizat sau le presta benevol in alte activitati (profesor universitar titular sau asociat la mai multe facultati, angajat al unei firme, expert sau alte functii in alte 5 proiecte finantate din fonduri europene, presedinte al Colegiului Psihologilor, activitati de coordonare editoriala si doctorate, participare la activitati profesionale in tara si strainatate), reiesea ca acesta lucrase peste 20 de ore intr-o zi (inclusiv in zilele de sambata si duminica) sau chiar un numar de ore de munca ce depasea durata unei zile.In plus, activitatile desfasurate in cadrul proiectului nu erau datate si nici insotite de documente care sa precizeze si sa justifice volumul orar zilnic sau saptamanal al muncii prestate si pentru care se solicita plata.Astfel, anchetatorii au descoperit ca Mihai Anitei, ar fi lucrat, in acte, si peste 22 de ore pe zi, inclusiv sambata si duminica, fiind imposibil ca acesta sa poata activa intr-un ritm sustinut atatea ore pe zi intr-o perioada lunga.Doar in luna martie a anului 2011, Mihai Anitei a lucrat si a fost remunerat pentru 474 de ore de munca."Un alt exemplu este luna martie 2011, cand in perioada 8 martie - 17 martie 2011, Mihai Anitei ar fi fost in delegatie in Germania, la Leipzig, lipsind 11 zile din tara. Cu toate acestea, el ar fi prestat un numar total de 474,53 de ore, din care 183,83 de ore in cadrul proiectului POSDRU/12/4.2/S1/4047 SCOP, in legatura cu Activitatea numarul 5 a proiectului. Si 83,7 ore in cadrul proiectului POSDRU/12/4.2/S1/4047 SCOP, in legatura cu Activitatea numarul 12 a proiectului", se precizeaza in rechizitoriu.Anchetatorii sunt de parere ca "(...) era imposibil ca Mihai Anitei, ca si orice alta fiinta umana de altfel, sa poata lucra intr-un ritm sustinut atatea ore pe zi, intr-o perioada atat de lunga, fiind evident ca pentru proiectul SCOP, ultimul pentru care a incheiat contracte ca expert, datele comunicate in vederea efectuarii platilor din fonduri europene sunt nereale, fiind incadrate ca inexacte si incomplete".