Cum a fost declarat nevinovat un sef din Politie, acuzat ca a primit mita o cazare la Poiana Brasov. Traficul de influenta "pe ton amical", permis de instanta

Acuzatiile DNA

Discutia, inregistrata de politist cu telefonul

A doua discutie, inregistrata de DGA

Achitare pentru ca "fapta nu exista"

Tribunalul Brasov a pronuntat o prima sentinta in dosarul in care Valentin Vezeteu a fost trimis in judecata pentru coruptie , fiind acuzat ca a intervenit pe langa politistii din Poiana Brasov pentru a-l scapa de un dosar penal pentru conducere fara permis pe Bogdan Petrache, prieten al politistului, judecat in acelasi dosar pentru cumparare de influenta si dare de mita. Ambii inculpati au fost achitati pentru ca fapta nu exista, dar sentinta nu este definitiva.In dosarul judecat la Tribunalul Brasov, procurorii DNA l-au acuzat pe Vezeteu ca, la solicitarea prietenului sau, Bogdan Petrache, care a fost prins conducand fara permis dupa ce i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice, a intervenit pe langa politistii din Poiana Brasov ca sa claseze dosarul.Totul, sustin procurorii DNA, s-a intamplat in toamna lui 2019, cand Vezeteu "si-ar fi folosit ascendentul dat de functia si gradul de comisar asupra agentului de politie care instrumenta cauza penala, incercand sa obtina o solutie nelegala de clasare pentru inculpat".Potrivit procurorilor DNA, Vezeteu si Petrache s-au dus Poiana Brasov si s-au cazat la Hotel Aurelius, costurile in valoare de 1.100 de lei fiind achitate de Petrache. Odata ajunsi in "Poiana", sustin procurorii, comisarul Vezeteu l-a sunat pe seful Politiei din Poiana Brasov pentru o intalnire. Acesta nu a putut sa mearga, dar l-a trimis la intalnire pe politistul care se ocupa de dosarul de care erau interesati Vezeteu si Petrache, spunandu-i ca "daca simte vreo influentare sa il sune deoarece va informa organele abilitate".Dupa ce a vorbit cu un ofiter DGA, seful Politiei din Poiana Brasov i-a spus agentului care urma sa se intalneasca cu Vezeteu sa inregistreze discutia cu telefonul sau, ceea ce agentul a si facut.Potrivit judecatorilor de la Tribunalul Brasov, discutia intre Vezeteu si agent a avut loc la sediul postului de politie.In cadrul discutiei Vezeteu a prezentat succint starea de fapt si a prezentat punctul sau de vedere in sensul ca ar trebui efectuata o verificare in baza de date deoarece la momentul la care Petrache a fost surprins in Poiana Brasov conducand, perioada de suspendare a permisului era epuizata."Din discutia purtata de cei doi reiese tonul amical, caracterul deschis al discutiei si sustinerea de catre Vezeteu Valentin a unui punct de vedere personal. Nu reiese o solicitare imperativa, nu reiese impunerea vreunei solutii sau a vreunui punct de vedere. De asemenea nu rezulta folosirea functiei de catre Vezeteu Valentin pentru obtinerea vreunei solutii, nu reiese propunerea vreunui favor pentru obtinerea unei posibile solutii.Din audierea discutiei, din tonul folosit de cei doi interlocutori, nu rezulta o atitudine de superioritate din partea lui Vezeteu Valentin si nici una de inferioritate a martorului. Nu reiese ca acesta din urma ar fi fost iritat, deranjat sau ca discutia avuta i-ar fi schimbat punctul de vedere asupra spetei discutate", se arata in sentinta Tribunalului Brasov.Dupa discutia cu Vezeteu, politistul l-a chemat la post si pe Petrache pentru a-l audia.Pentru ca discutia sa fie inregistrata si cu aparatura DGA, sub pretextul unui supliment la declaratie, Vezetau si Petrache au fost chemati si a doua zi la politie, ocazie cu care discutiile au fost inregistrate cu aparatura DGA cu care a fost "mobilat" denuntatorul.Potrivit Tribunalului, politistul denuntator a condus directia spre obtinerea unui punct de vedere al lui Vezeteu, iar cand acesta a vrut sa se retraga, agentul i-a cerut sa ramana la discutii. Martorul a recunoscut ca "cei de la DGA i-au spus sa procedeze in acest fel pentru a-l putea inregistra (n.r. pe Vezeteu)".Audiat in proces in calitate de martor, politistul denuntator a declarat ca Vezeteu "a incercat sa explice o stare de fapt si nu a impus o solutie". De asemenea, politistul a mai spus ca Vezeteu a avut o atitudine deschisa fata de el, ca si cum se cunosteau de ceva vreme, nu a avut o atitudine autoritara, au vorbit de la egal la egal, in urma discutiei considerand ca ramane la latitudinea sa cum va prezenta speta procurorului de caz.In privinta propunerii ca barbatul cercetat in dosar sa sponsorizeze sectia de Politie cu un calculator, politistul a declarat ca s-a aratat deranjat, dar nu a luat-o in calcul. Referitor la propunerea "de a se da cu autoturismul BMW X6", politistul a declarat ca a perceput-o ca o mita, ca un avantaj de a conduce o masina de top, propunere pe care o gaseste nefireasca deoarece era un strain. Propunerea de plimbare cu autovehiculul nu este lansata conditionat de vreo solutie in dosar.La randul sau, seful Politiei din Poiana Brasov a declarat ca discutia cu Vezeteu a fost amicala, deschisa, colegiala, nu a avut impresia ca se doreste impunerea vreunei solutii. "Cu privire la mersul la un sprit, nu a perceput aceasta invitatie ca o favoare", se mai arata in dosar.Tribunalul Brasov a decis achitarea lui Vezeteu si Petrache, judecatorul considerand ca faptele imputate nu exista. In privinta presupusei mite, constand in plata cazarii la hotel, judecatorul a decis ca intre Vezeteu si Petrache "este o relatie de prietenie, care dateaza cu mult anterior prezentei sesizari a instantei de judecata, iar plata sejurului pentru ambele familii s-a datorat relatiei dintre cei doi si a modului in care cei doi au inteles sa isi compenseze reciproc cheltuielile comune celor doua familii"."Prezenta lui Vezeteu Valentin alaturi de Petrache Bogdan la actul de procedura la care acesta din urma era citat s-a datorat relatiei de prietenie dintre cei doi, a dorintei de a-l sustine si de a-i oferi expertiza de care beneficia, in contextul in care situatia juridica ii era facila prin prisma experientei pe care o avea, cat si a lipsei de pregatire a domnului Petrache Bogdan", a mai aratat Tribunalul Brasov.Potrivit judecatorului "discutia de a doua zi (n.r. cand Vezeteu a fost inregistrat cu tehnica DGA) nu ar fi avut loc daca nu ar fi fost initiata de organul de cercetare penala, care a simulat un act de procedura pentru a obtine probe pentru o eventuala interventie asupra sa"."Intalnirea de a doua zi nu ar fi avut loc daca nu ar fi fost initiata de organul de cercetare penala. Ca atare aceasta a fost organizata pentru a strange probe si nu pentru a-l pune la adapost pe ......(n.r. politist) fata de o eventuala influenta exercitata anterior. Acestor probe nu li se poate conferi valoare probanta fiindca procedura a fost initiata de organul de cercetare penala, care participa la un act de procedura intr-un dosar preconstituind probe, devenind astfel martor denuntator", a mai aratat Tribunalul Brasov.Judecatorul care a dispus achitarea a mai aratat ca faptele lui Vezeteu pot intra cel mult "in sfera disciplinarului", nicidecum in "sfera penalului". Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.