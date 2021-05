Fostii sefi ai Academiei de Politie, condamnati la cate trei ani cu suspendare si munca in folosul comunitatii pentru santajarea jurnalistei Emiliei Sercan

Jurnalista Emilia Sercan a anuntat si ea pe pagina ei de Facebook , decizia instantei. Ea subliniaza ca "Sentinta nu e definitiva si vor mai urma cel putin doi ani de recurs la Inalta Curtea de Casatie si Justitie."Procurorii DNA au dispus, in 2019, trimiterea in judecata, sub control judiciar , a inculpatilor Iacob Adrian (la data faptei chestor de politie si rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza") si Marcoci Petrica-Mihail (la data faptei comisar sef de politie si prorector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza"), fiecare sub aspectul savarsirii infractiunii de instigare la santaj."Fata de inculpatul Barbulescu Gheorghe-Adrian (cel care a trimis, la solicitarea celor doi, mesaje catre Emilia Sercan, n.r.), procurorii anticoruptie au dispus disjungerii cauzei in vederea incheierii unui acord ca urmare a recunoasterii vinovatiei", mai arata procurorii."La sfarsitul lunii martie - inceputul lunii aprilie 2019, inculpatii Iacob Adrian si Marcoci Petrica-Mihail, in calitate de rector, respectiv prorector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", l-au determinat pe inculpatul Barbulescu Gheorghe Adrian sa transmita unei persoane, jurnalist de investigatie - persoana vatamata, mesaje de amenintare pentru a o constrange sa inceteze investigatiile jurnalistice care vizau suspiciunile de plagiat din cadrul academiei, urmarind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesionala", informeaza DNA, potrivit unui comunicat de presa.Store in curs de actualizare